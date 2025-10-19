ua en ru
Як зіграли українці у Європі: рекорд у ПСЖ, провали в АПЛ та Ла Лізі

Неділя 19 жовтня 2025 20:49
UA EN RU
Як зіграли українці у Європі: рекорд у ПСЖ, провали в АПЛ та Ла Лізі Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)
Автор: Катерина Урсатій

Українські футболісти провели суперечливий вікенд у топ-чемпіонатах Європи: одні встановлювали рекорди та віддавали асисти, інші припускалися помилок і зазнавали поразок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

ПСЖ: Забарний помилився, але встановив рекорд

Захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі на матч восьмого туру Ліги 1 проти "Страсбура".

Парижани відкрили рахунок на 6-й хвилині, але вже за 20 хвилин суперники зрівняли через помилку українця - він не втримав Хоакіна Панічеллі, який забив головою. Наприкінці першого тайму та на початку другого Панічеллі оформив дубль.

Попри це, Забарний став найточнішим гравцем матчу: 118 передач, 112 з яких виявилися точними (95%), що стало новим рекордом кар’єри українця в європейських клубах. ПСЖ завершив гру з рахунком 3:3, втретє у сезоні втративши очки у Лізі 1.

Португалія: Судаков допоміг "Бенфіці" впевнено обіграти "Шавеш"

Півзахисник Георгій Судаков, який повернувся після травми руки у матчах збірної України, вийшов у стартовому складі "Бенфіки" проти "Шавеша" в 1/32 фіналу Кубка Португалії.

Українець взяв участь у першому та другому голах своєї команди, віддавши результативні передачі на Евангелоса Павлідіса.

В підсумку "орли" здобули впевнену перемогу та продовжать боротьбу у Кубку Португалії та Лізі чемпіонів.

Англія: Зінченко та Миколенко не допомогли уникнути поразок

В АПЛ Олександр Зінченко вийшов у старті "Ноттінгем Форест" проти "Челсі", але команда програла з рахунком 0:3.

Віталій Миколенко з "Евертона" також не зміг зупинити Ерлінга Голанда, який оформив дубль у ворота англійського клубу.

Іспанія: Ванат та Циганков без результативних дій

У 9 турі Ла Ліги Владислав Ванат вийшов у старті "Жирони" проти "Барселони", але команда зазнала поразки 1:2.

Інший українець - Віктор Циганков - вийшов на поле на 63-й хвилині, однак також залишився без результативних дій.

"Дженоа": Малиновський не допоміг команді здобути перемогу

У Серії А "Дженоа" та "Парма" завершили матч без голів (0:0), хоча генуезці мали чисельну перевагу з 42 хвилини.

Руслан Малиновський відіграв 81 хвилину, проте не зміг відзначитися результативними діями, а його команда залишилася в зоні вильоту.

Після матчу статистичний портал SofaScore опублікував оцінки футболістів за матч чемпіонату Італії. Український футболіст, Маліновський, отримав непоганий бал за свій виступ - 7.0.

Найкращим гравцем визнано голкіпера "Парми" Зіона Сузукі, який зробив сім сейвів - 9.5 балів.

