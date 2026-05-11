"Жадібне пузо" проти "Кролика": Ф'юрі та Усик влаштували зухвалу перепалку через третій бій (відео)

12:50 11.05.2026 Пн
aimg Андрій Костенко
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик (фото: Getty Images)
Легендарні суперважковаговики Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі обмінялися гострими заявами щодо можливого проведення третього поєдинку. Попри дві поразки від українця у 2024 році, британський "Циганський король" прагне реваншу та обіцяє "з'їсти" свого опонента після того, як розбереться з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане саудівським інвестором боксу Туркі Аль аш-Шейхом.

Ф'юрі: "Хочу реванш із Кроликом!"

Ф'юрі, який нещодавно повернувся у великий спорт після короткої паузи, наразі зосереджений на мегафайті проти Ентоні Джошуа. Проте думки про Усика не залишають британця. Під час пробіжки Тайсон записав емоційне звернення.

"Туркі, я на біговій доріжці! Дивись, як я біжу по дорозі. Біжу немов Роккі Бальбоа! Після того, як я поб'ю Джошуа, хочу битися з його "сенсеєм". Хочу реванш з "Кроликом"! Я виграю в Лондоні. Або в Лас-Вегасі. Або в Нью-Йорку. Обіцяю тобі, Кролику! Ти у мене отримаєш, Кролику!" - прокричав Ф'юрі.

Британець також нагадав, що саме він залишається головним джерелом великих грошей у надважкій вазі.

"Жадібне пузо" вже в дорозі! Гряде бенкет, на якому подаватимуть кролячий пиріг. Підйом! Спочатку я закінчу всі справи з цим невміючим тримати удари бомжарою Джошуа. Я його нокаутую! А потім я повернуся за пирогом з кроликом. "Жадібне пузо" готовий до ще однієї порції. Є тільки я. Більше немає нікого. Я тут дійна корова. Хочеш хороший гонорар? Ти не знайдеш його з Кабайєлом, Джошуа чи Дюбуа. Хороші гроші тільки з "Циганським королем". Давай вжаримо рок-н-рол!", - закликав британець.

Усик: "Готовий у будь-який час"

Олександр Усик, який у 2024 році двічі довів свою перевагу над Тайсоном (спочатку ставши абсолютним чемпіоном, а потім підтвердивши статус у реванші), не забарився з відповіддю. Українець зустрів виклик з притаманним йому спокоєм та гумором.

"Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії – до будь-чого. Давай! "Жадібне пузо" – мій друг", - резюмував Усик у своєму відеозверненні.

Що далі для чемпіонів

На шляху до історичної трилогії обом боксерам потрібно подолати найближчі виклики.

Усик готується до нетипового поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня в Єгипті. Ф'юрі ж має підтвердити свої претензії у поєдинку з Ентоні Джошуа, який зараз тренується під наглядом команди українського чемпіона.

