Головна » Розваги » Спорт

Названо наступного суперника Дюбуа після божевільної перемоги над Вордлі

12:57 10.05.2026 Нд
Промоутер розкрив деталі таємного пункту в контракті
aimg Андрій Костенко
Даніель Дюбуа (фото: Getty Images)
Драматичний поєдинок у суперважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі за титул WBO виправдав надії вболівальників. Попри два нокдауни, Дюбуа зумів переломити хід бою та нокаутувати опонента. Промоутер Френк Воррен вже зробив першу заяву щодо майбутнього суперника чемпіона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

"Найкращий бій у хевівейті"

Бій у Манчестері між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) перетворився на справжню "рубку", де доля переможця змінювалася щохвилини.

Дюбуа двічі опинявся на настилі рингу на початку зустрічі. І коли здавалося, що Вордлі близький до тріумфу, Даніель продемонстрував неймовірну витривалість, перехопив ініціативу та буквально забив суперника до зупинки бою.

Бос компанії Queensberry Френк Воррен назвав це протистояння найкращим поєдинком у суперважкій вазі, який він коли-небудь організовував.

Названо наступного суперника Дюбуа після божевільної перемоги над Вордлі

Хто наступний: контрактний нюанс

Одразу після завершення шоу Воррен розсекретив плани на перший захист пояса Дюбуа. За словами промоутера, найімовірнішим сценарієм є негайний реванш.

"Мужики показали в рингу все – і хоробрі серця, і бетонні підборіддя. Це був "офігенний махач". У контракті прописаний пункт про реванш. Почекаємо, поки вляжеться пил, а потім подивимося. Фабіо нікуди не дінеться, він повернеться", - заявив Воррен.

Що це означає для дивізіону

Дюбуа підтвердив статус: Перемога над таким небезпечним суперником робить Даніеля одним із найбільш грізних опонентів для лідерів ваги.

Шанс для Вордлі: Попри поразку, Фабіо зберіг репутацію безстрашного бійця, що гарантує йому ще один великий шанс.

Отже команди боксерів готуються до переговорів, а вболівальники очікують офіційної дати повторної битви.

Раніше три провідні моделі ШІ дали прогноз на бій Усик – Верховен біля єгипетських пірамід.

