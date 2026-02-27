Усик проведе бій із "королем кікбоксингу": на кону - пояс WBC

Український боксер Олександр Усик уже цієї весни зустрінеться на рингу з голландцем Ріко Верхувеном. Бій пройде в Єгипті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Ring .

Поєдинок має відбутися біля пірамід Гізи 23 травня. Його транслюватимуть прямому ефірі на британському стрімінговому сервісі DAZN.

"Я щиро поважаю людей, які досягають найвищих вершин у своєму виді спорту. Ріко - один із них: потужний спортсмен і великий чемпіон. Він справжній король кікбоксингу. Бути чемпіоном - це не тільки пояси", - зазначив Усик.

За словами українця, він з нетерпінням чекатиме зустрічі в рингу з Верхувеном.

Своєю чергою голландець розповів, що він "провів дванадцять років у статусі абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в кікбоксингу та досяг усього, чого хотів".

Фото: постер боя Усика и Верхувена (x.com/DAZNBoxing)

"Усик - абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний (чемпіон - ред.) проти абсолютного (чемпіона - ред.). Найкращий проти найкращого", - додав Верхувен.

Як зазначає Ring, бій за титул WBC отримав назву "Glory in Giza" (слава в Гізі). Він стане першим в історії титульним поєдинком такого рівня в Єгипті.

Хто такий Верхувен

Ріко Верхувен - професійний голландський кікбоксер, народився 10 квітня 1989 року в місті Берген-оп-Зом.

Він є одним із найуспішніших важких кікбоксерів в історії - професійно виступає з 2004 року.

Верхувен протягом багатьох років був абсолютним чемпіоном важкої ваги в кікбоксингу в GLORY, утримуючи титул з 2013 по 2025 рік - понад 4400 днів, що стало однією з найтриваліших чемпіонських серій в історії спорту.

За цей час він провів безліч захисних поєдинків і здобув значну кількість перемог, неодноразово успішно захищаючи світовий титул.