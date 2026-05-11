"Жадное пузо" против "Кролика": Фьюри и Усик устроили дерзкую перепалку из-за третьего боя (видео)

12:50 11.05.2026 Пн
3 мин
aimg Андрей Костенко
"Жадное пузо" против "Кролика": Фьюри и Усик устроили дерзкую перепалку из-за третьего боя (видео) Тайсон Фьюри и Александр Усик (фото: Getty Images)
Легендарные супертяжеловесы Александр Усик и Тайсон Фьюри обменялись острыми заявлениями относительно возможного проведения третьего поединка. Несмотря на два поражения от украинца в 2024 году, британский "Цыганский король" хочет реванша и обещает "съесть" своего оппонента после того, как разберется с Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное саудовским инвестором бокса Турки Аль аш-Шейхом.

Фьюри: "Хочу реванш с Кроликом!"

Фьюри, который недавно вернулся в большой спорт после короткой паузы, сейчас сосредоточен на мегафайте против Энтони Джошуа. Однако мысли об Усике не оставляют британца. Во время пробежки Тайсон записал эмоциональное обращение.

"Турки, я на беговой дорожке! Смотри, как я бегу по дороге. Бегу словно Рокки Бальбоа! После того, как я побью Джошуа, хочу драться с его "сэнсэем". Хочу реванш с "Кроликом"! Я выиграю в Лондоне. Или в Лас-Вегасе. Или в Нью-Йорке. Я обещаю тебе, Кролик! Ты у меня получишь, Кролик!" - прокричал Фьюри.

Британец также напомнил, что именно он остается главным источником больших денег в супертяжелом весе.

"Жадное пузо" уже в пути! Грядет пир, на котором будут подавать кроличий пирог. Вставай! Сначала я закончу все дела с этим неумеющим держать удары бомжарой Джошуа. Я его нокаутирую! А потом я вернусь за пирогом с кроликом. "Жадное пузо" готов к еще одной порции. Я единственный. Больше никого нет. Я здесь дойная корова. Хочешь хороший гонорар? Ты не найдешь его с Кабайелом, Джошуа или Дюбуа. Хорошие деньги только с "Цыганским королем". Давай вжарим рок-н-ролл!", - призвал британец.

Усик: "Готов в любое время"

Александр Усик, который в 2024 году дважды доказал свое превосходство над Тайсоном (сначала став абсолютным чемпионом, а затем подтвердив статус в реванше), не замедлил с ответом. Украинец встретил вызов с присущим ему спокойствием и юмором.

"Привет, брат, я готов в любое время. Я готов в Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовскую Аравию - к чему угодно. Давай! "Жадное пузо" - мой друг", - резюмировал Усик в своем видеообращении.

Что дальше для чемпионов

На пути к исторической трилогии обоим боксерам нужно преодолеть ближайшие вызовы.

Усик готовится к нетипичному поединку против кикбоксера Рико Верховена, который запланирован на 23 мая в Египте. Фьюри же должен подтвердить свои претензии в поединке с Энтони Джошуа, который сейчас тренируется под наблюдением команды украинского чемпиона.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен
