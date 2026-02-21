Зендея подогрела слухи о тайной свадьбе с Томом Холландом (фото)

Зендея и Том Холланд могли тайно пожениться. Актрису заметили с золотым обручальным кольцом на пальце во время выхода на публику, что сразу спровоцировало слухи о свадьбе.

Зендея и Том Холланд поженились или нет

На днях в Лос-Анджелесе звезду "Эйфории" заметили во время вечернего выхода в компании кинопродюсера Джоша Либермана. Актриса была в белом жакете, черных брюках и с сумочкой через плечо.

Отдельное внимание привлекла новая короткая прическа и золотой перстень на пальце, где раньше красовалось бриллиантовое кольцо стоимостью более 100 тысяч долларов. Этот выход сразу вызвал предположение об ускорении свадебных планов пары.

В то же время сами влюбленные, которые вместе играют во франшизе "Человек-Паук", слухи о тайной свадьбе пока не подтвердили. Пара предпочитает держать личную жизнь в секрете и совсем редко комментирует свои отношения.

Какой была помолвка Зендеи и Тома Холланда

О помолвке стало известно, когда Зендея появилась на "Золотом Глобусе-2025". Тогда она предстала перед фотокамерами в платье медного цвета, которое дополняли различные украшения. Особое внимание привлекло большое бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Впоследствии СМИ выяснили, что Том действительно сделал актрисе предложение. Это произошло еще во время зимних праздников в декабре 2024 года. Более того, актер готовился к событию. По словам его отца, он спросил разрешения у родителей невесты и уже потом приватно сделал предложение.

"Том распланировал абсолютно все: когда, где, как, что сказать, что надеть", - рассказал его отец Доминик Холланд.

Напомним, актеры познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", а уже через несколько лет начали встречаться.