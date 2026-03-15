Зеленський покликав Потапа у лазню після жарту про національність: архівне відео стало вірусним

14:38 15.03.2026 Нд
3 хв
У мережі активно поширюють старий уривок із шоу "Я люблю Україну", який несподівано отримав нову хвилю популярності
aimg Іванна Пашкевич
Володимир Зеленський і Потап (колаж РБК-Україна)

У TikTok знову набирає популярність архівний уривок із шоу "Я люблю Україну" 2009 року, в якому Володимир Зеленський різко відповів Потапу на жарт про свою українську ідентичність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт користувачки memory_lane.

На записі, який завірусився у мережі, зафіксовано момент словесної перепалки між Володимиром Зеленським і Потапом.

Під час програми репер дозволив собі жарт про українську ідентичність майбутнього президента, заявивши, що той "звичайно, українець, але не настільки".

Зеленський одразу відповів на цей випад.

"Наскільки я українець, можна дізнатися лише в лазні, шановний Потапе", - сказав майбутній президент.

Саме ця фраза і зробила старий фрагмент вірусним у TikTok. Користувачі активно поширюють уривок, коментують реакцію Зеленського та згадують, якими були українські розважальні шоу понад 15 років тому.

Окрему увагу привернув і склад учасників того випуску. У студії тоді зібралися відомі українські артисти, яких сьогодні майже неможливо уявити разом в одному телепроєкті.

Серед гостей були Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Потап, Настя Каменських, а також Ані Лорак.

Вела програму Лідія Таран, а самі учасники змагалися в конкурсах і вікторинах, присвячених українській культурі.

Де зараз Потап

Після початку повномасштабної війни Потап перебував за кордоном, а згодом час від часу приїжджав в Україну та безперешкодно знову виїжджав.

Нині він живе одразу між кількома містами та країнами, зокрема розвиває музичну кар’єру в Барселоні, Дубаї та Маямі.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу - це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо" - заявив Потап в інтерв’ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

"Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається. Дівчата рулять!", - додав він.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Окрім цього, Потап відмовився від звичного сценічного імені та почав виступати під новим псевдонімом Slavic Balagan.

Наразі він подає себе вже не як українського артиста, а як виконавця зі Східної Європи.

Також в одному зі своїх публічних коментарів артист заявив, що Україна, за його словами, є країною, де "нічого немає".

