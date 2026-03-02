ua en ru
Позитив висловився про можливі стосунки ексдружини з Потапом: "Щось несеться"

Понеділок 02 березня 2026 21:13
Позитив висловився про можливі стосунки ексдружини з Потапом: "Щось несеться" Позитив з ексдружиною (фото: instagram.com/annchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак POSITIFF (Олексій Завгородній) висловився щодо чуток навколо своєї колишньої дружини - дизайнерки Анна Андрійчук. У мережі їй раніше приписували роман із репером і продюсером Потапом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артиста для "Ранку у великому місті".

Більше цікавого: Чому Потапу і Каменських не вдається побудувати кар'єру за кордоном

Артист зізнався, що не стежить за особистим життям колишньої обраниці. За його словами, після розлучення їхнє спілкування зводиться до мінімуму.

У 2024 році в мережі активно обговорювали можливі стосунки Андрійчук із Потапом, який перебуває у шлюбі з Настя Каменських.

Втім, POSITIFF заявив, що не знає, чи відповідають ці припущення дійсності, але підтвердив, що його колишня дружина співпрацює з продюсером.

"Наскільки знаю, вона працює з ним. Там багато хто з наших з ним працює. Тому зараз щось у них несеться. Я не дізнавався", - прокоментував співак.

Також він розповів, чи підтримує зв’язок з Андрійчук, яка зараз мешкає в Іспанії.

За його словами, вони спілкуються рідко, але зберігають нормальні стосунки.

"Раз на рік, мабуть. Вітаємо з днем народження, пишемо щось по роботі. Не дуже часто, але дуже позитивно все. Вона зараз за кордоном", - зазначив Завгородній.

З чого почалися чутки про роман Потапа з Андрійчук

Розмови про можливий роман Андрійчук із Потапом посилилися на початку 2025 року.

Тоді дизайнерка підтримала новий проєкт репера - Slavic Balagan - і публічно привітала його із запуском.

Вона залишила коментар під новиною про прем’єру треку Trumpumpum, на який сам артист відповів у соцмережах.

"Анна Андрійчук - колишня дружина POSITIFF, була саме тією, яка "перебувала в теплих обіймах Потапа" в той час, коли Настя Каменських намагалася тримати свою професійну форму", - стверджува раніше блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Нагадаємо, POSITIFF та Анна Андрійчук були разом близько 15 років, із яких вісім прожили у шлюбі. Про їхнє розлучення стало відомо у квітні 2021 року.

Пізніше обоє розповідали, що ще за кілька років до офіційного розриву фактично перестали жити разом і взяли паузу у стосунках.

За словами дизайнерки, причиною розриву стали різні життєві пріоритети: для співака на першому місці була кар’єра, тоді як вона прагнула створити сім’ю та народити дитину.

Колишнє подружжя познайомилося ще підлітками - у 2004 році, коли їм було по 15 років.

У 2013 році вони одружилися, однак згодом вирішили розлучитися. Після розставання пара поділила спільне майно та заявила, що зберегла взаємну повагу.

Потап Позитив Зірки шоу-бізнесу
