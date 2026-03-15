ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Зеленский позвал Потапа в баню после шутки о национальности: архивное видео стало вирусным

14:38 15.03.2026 Вс
3 мин
В сети активно распространяют старый отрывок из шоу "Я люблю Украину", который неожиданно получил новую волну популярности
aimg Иванна Пашкевич
В TikTok снова набирает популярность архивный отрывок из шоу "Я люблю Украину" 2009 года, в котором Владимир Зеленский резко ответил Потапу на шутку о своей украинской идентичности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт пользовательницы memory_lane.

Больше интересного: Цибульская ошеломила заявлением о Виннике и Потапе

На записи, которая завирусилась в сети, зафиксирован момент словесной перепалки между Владимиром Зеленским и Потапом.

Во время программы рэпер позволил себе шутку об украинской идентичности будущего президента, заявив, что тот "конечно, украинец, но не настолько".

Зеленский сразу ответил на этот выпад.

"Насколько я украинец, можно узнать только в бане, уважаемый Потап", - сказал будущий президент.

@memory_lane__ оригінальний аудіозапис - Nostalgia

Именно эта фраза и сделала старый фрагмент вирусным в TikTok. Пользователи активно распространяют отрывок, комментируют реакцию Зеленского и вспоминают, какими были украинские развлекательные шоу более 15 лет назад.

Отдельное внимание привлек и состав участников того выпуска. В студии тогда собрались известные украинские артисты, которых сегодня почти невозможно представить вместе в одном телепроекте.

Среди гостей были Наталья Могилевская, Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, а также Ани Лорак.

Вела программу Лидия Таран, а сами участники соревновались в конкурсах и викторинах, посвященных украинской культуре.

Где сейчас Потап

После начала полномасштабной войны Потап находился за границей, а затем время от времени приезжал в Украину и беспрепятственно снова выезжал.

Сейчас он живет сразу между несколькими городами и странами, в частности развивает музыкальную карьеру в Барселоне, Дубае и Майами.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем" - заявил Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

"Мы там базируемся и оттуда все движение происходит. Девушки рулят!", - добавил он.

Кроме этого, Потап отказался от привычного сценического имени и начал выступать под новым псевдонимом Slavic Balagan.

Сейчас он подает себя уже не как украинского артиста, а как исполнителя из Восточной Европы.

Также в одном из своих публичных комментариев артист заявил, что Украина, по его словам, является страной, где "ничего нет".

Вас еще может заинтересовать:

Почему Потапу и Каменских не удается построить карьеру за границей

Позитив прокомментировал возможные отношения экс-супруги с Потапом

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Потап
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко