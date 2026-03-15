Зеленский позвал Потапа в баню после шутки о национальности: архивное видео стало вирусным

В TikTok снова набирает популярность архивный отрывок из шоу "Я люблю Украину" 2009 года, в котором Владимир Зеленский резко ответил Потапу на шутку о своей украинской идентичности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok-аккаунт пользовательницы memory_lane.

На записи, которая завирусилась в сети, зафиксирован момент словесной перепалки между Владимиром Зеленским и Потапом.

Во время программы рэпер позволил себе шутку об украинской идентичности будущего президента, заявив, что тот "конечно, украинец, но не настолько".

Зеленский сразу ответил на этот выпад.

"Насколько я украинец, можно узнать только в бане, уважаемый Потап", - сказал будущий президент.

Именно эта фраза и сделала старый фрагмент вирусным в TikTok. Пользователи активно распространяют отрывок, комментируют реакцию Зеленского и вспоминают, какими были украинские развлекательные шоу более 15 лет назад.

Отдельное внимание привлек и состав участников того выпуска. В студии тогда собрались известные украинские артисты, которых сегодня почти невозможно представить вместе в одном телепроекте.

Среди гостей были Наталья Могилевская, Тина Кароль, Потап, Настя Каменских, а также Ани Лорак.

Вела программу Лидия Таран, а сами участники соревновались в конкурсах и викторинах, посвященных украинской культуре.

Где сейчас Потап

После начала полномасштабной войны Потап находился за границей, а затем время от времени приезжал в Украину и беспрепятственно снова выезжал.

Сейчас он живет сразу между несколькими городами и странами, в частности развивает музыкальную карьеру в Барселоне, Дубае и Майами.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем" - заявил Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

"Мы там базируемся и оттуда все движение происходит. Девушки рулят!", - добавил он.

Кроме этого, Потап отказался от привычного сценического имени и начал выступать под новым псевдонимом Slavic Balagan.

Сейчас он подает себя уже не как украинского артиста, а как исполнителя из Восточной Европы.

Также в одном из своих публичных комментариев артист заявил, что Украина, по его словам, является страной, где "ничего нет".