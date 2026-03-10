ua en ru
"Повернення буде". Цибульська приголомшила заявою про Винника та Потапа

16:56 10.03.2026 Вт
2 хв
Співачка зізналася, яким бачить майбутнє артистів-втікачів
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Повернення буде". Цибульська приголомшила заявою про Винника та Потапа Оля Цибульська вважає, що люди пробачать Винника та Потапа (колаж: РБК-Україна)

Оля Цибульська впевнена, що Потап та Олег Винник ще повернуться на українську естраду. Вона пояснила, що на це є кілька причин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це співачка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

Більше цікавого: Скільки коштує виступ Олі Цибульської

Цибульська про повернення артистів-втікачів

Вона впевнена, що це неминучий сценарій. Навіть пригадала, як жартувала щодо цього.

"Я чекаю на повернення Олега Винника в Україну. Він оце, як колишній мій, пише, що дуже скучає, але ніяк не може приїхати. Я навіть в якийсь момент заскринила розклад автобусів з Німеччини в Україну. Там два рази в день їде маршрутка. Якби хотів, то вже приїхав", - поділилася вона.

Водночас зірка не виключає, що й інші артисти-втікачі можуть повернутися в український шоу-бізнес.

"Я думаю, що і Потап повернеться. Всі, хто поїхав, повернуться", - сказала вона.

&quot;Повернення буде&quot;. Цибульська приголомшила заявою про Винника та ПотапаЦибульська про повернення Винника та Потапа (скриншот)

На думку Олі, у них все ще є шанс повернутися, оскільки українці забувають погане і мають добре серце.

"Я серйозно кажу. Люди забудуть і зроблять вигляд, що цього не було. Так і буде. В нас коротка пам'ять і добре серце", - зазначила вона.

Проте головна місія, за словами співачка, продовжувати працювати над розвитком української культури.

"Наша місія - просто робити своє і не звертати увагу ні на кого. Просто робити своє, йти вперед і все", - сказала вона.


Що відомо про виїзд Винника та Потапа

Нагадаємо, Олег Винник нині живе в Німеччині, куди виїхав на початку російського повномасштабного вторгнення. Раніше в інтерв'ю РБК-Україна він прокоментував чутки про втечу "під пледиком".

А Потап велику війну зустрів за кордоном, після чого періодично приїздив в Україну і спокійно виїздив назад. Нині він переважно живе на кілька міст та країн, зокрема працює над музичною кар'єрою в Барселоні, Дубаї та Маямі.

Ще більше цікавого:

Позитив прокоментував можливі стосунки ексдружини з Потапом

KHAYAT розповів про неприємну пораду Олега Винника.

