Збірна України втратила двох гравців перед ключовими матчами відбору ЧС: кого викликали замість них

Дві заміни в складі

Замість захисника турецького "Трабзонспора" Арсенія Батагова та півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка до складу довикликані Тарас Михавко ("Динамо") та Єгор Назарина ("Шахтар").

Офіційно причина змін в УАФ не вказують. Проте напередодні турецьке видання Gunebakis повідомило, що Батагов зазнав травми під час тренування у "Трабзонспорі". Про ушкодження у Володимира Бражка напередодні гри у Лізі конференцій проти боснійського "Зріньськи" розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

Батагов уперше в кар'єрі отримав виклик у збірну України. Бражко повернувся до складу в жовтні – вперше з 2024 року.

Михавко попередньо мав їхати до молодіжної збірної на відбіркові матчі Євро-2027, однак був терміново переведений до національної команди. Назарина попередньо входив до резервного складу "синьо-жовтих".

Оновлений склад національної команди перед матчами з Францієо (13 листопада) та Ісландією (16 листопада) виглядає так.

Воротарі: Євгеній Волинець ("Полісся"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – "Динамо"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – "Полісся"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, ("Шахтар").

План підготовки команди

Свій збір національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада.

Гравці чемпіонату України приїдуть до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

12 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" пройдуть традиційні передматчеві заходи. О 19:00 за київським часом розпочнеться прес-конференція Сергія Реброва та одного з його футболістів, а о 19:30 – тренування "синьо-жовтих" на полі арени.

13 листопада, о 21:45 за київським часом розпочнеться матч Франція – Україна.

Із Парижа до Варшави наша команда планує перелетіти по обіді 14 листопада. Уже наступного дня на стадіоні "Легія" пройде прес-конференція Сергія Реброва та одного з його гравців (початок – о 18:45 за київським часом). Відкрите тренування "синьо-жовтих" відбудеться того ж дня о 19:15.

16 листопада, о 19:00 за Києвом – початок гри Україна – Ісландія.