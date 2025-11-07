Сборная Украины потеряла двух игроков перед ключевыми матчами отбора ЧМ: кого вызвали вместо них

Две замены в составе

Вместо защитника турецкого "Трабзонспора" Арсения Батагова и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко в состав довызваны Тарас Михавко ("Динамо") и Егор Назарина ("Шахтер").

Официально причину изменений в УАФ не указывают. Однако накануне турецкое издание Gunebakis сообщило, что Батагов получил травму во время тренировки в "Трабзонспоре". О повреждении у Владимира Бражко накануне игры в Лиге конференций против боснийского "Зриньски" рассказал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский.

Батагов впервые в карьере получил вызов в сборную Украины. Бражко вернулся в состав в октябре - впервые с 2024 года.

Михавко предварительно должен был ехать в молодежную сборную на отборочные матчи Евро-2027, однако был срочно переведен в национальную команду. Назарина предварительно входил в резервный состав "сине-желтых".

Обновленный состав национальной команды перед матчами с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) выглядит так.

Вратари: Евгений Волынец ("Полесье"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Резервный список: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо"), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба - "Полесье"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, ("Шахтер").

План подготовки команды

Свой сбор национальная команда фактически начнет в понедельник, 10 ноября.

Игроки чемпионата Украины приедут в польский Жешув, откуда самолетом переберутся в столицу Франции. Уже непосредственно в Париже к команде присоединятся легионеры.

12 ноября на стадионе "Парк де Пренс" пройдут традиционные предматчевые мероприятия. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов, а в 19:30 - тренировка "сине-желтых" на поле арены.

13 ноября, в 21:45 по киевскому времени начнется матч Франция - Украина.

Из Парижа в Варшаву наша команда планирует перелететь после обеда 14 ноября. Уже на следующий день на стадионе "Легия" пройдет пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков (начало - в 18:45 по киевскому времени). Открытая тренировка "сине-желтых" состоится в тот же день в 19:15.

16 ноября, в 19:00 по Киеву - начало игры Украина - Исландия.