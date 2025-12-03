Збірна України з баскетболу 3х3 знову виходить на чемпіонат світу і прагне реваншу
Жіноча команда України з баскетболу 3х3 офіційно потрапила до фінальної стадії чемпіонату світу 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Де і коли відбудеться чемпіонат світу-2026
ФІБА офіційно оголосила, що жіночий чемпіонат світу з баскетболу 3х3 пройде з 1 по 7 червня 2026 року. Прийматиме світову першість столиця Польщі - Варшава.
Загалом у фінальному турнірі візьмуть участь 20 національних збірних.
Інформацію про кваліфікацію України було оприлюднено на офіційному ресурсі Федерації баскетболу України (ФБУ).
"Синьо-жовті" отримали путівку завдяки своєму високому рейтингу.
Історичні досягнення та невдачі збірної України
Вихід на світову першість 2026 року стане шостим в історії жіночої збірної України з баскетболу 3х3. Команда вдруге поспіль зіграє у фінальній частині турніру.
Українки вже мають у своєму активі дві медалі чемпіонатів світу:
- "Срібло" - у 2016 році, коли "синьо-жовті" стали віцечемпіонками.
- "Бронза" - на ЧС-2017.
Натомість, найгірший результат команда продемонструвала на попередній першості 2025 року, посівши 18-те місце. Тоді збірна вперше не змогла здобути жодної перемоги на груповому етапі змагань.
Для порівняння, на чемпіонатах світу 2014 та 2019 років українки фінішували як мінімум з однією перемогою.
Історія виступів України на ЧС-3х3:
- 2012 - 4 місце
- 2014 - 19 місце
- 2016 - "срібло"
- 2017 - "бронза"
- 2019 - 14 місце
- 2025 - 18 місце
Українська жіноча збірна зберігає статус однієї з найтитулованіших команд Європи, підтверджуючи участь у фіналах світової першості.
