Лень феєрично дебютував за "Реал" у чемпіонаті Іспанії, затьмаривши усіх зірок (відео)

Понеділок 10 листопада 2025 09:03
UA EN RU
Лень феєрично дебютував за "Реал" у чемпіонаті Іспанії, затьмаривши усіх зірок (відео) Фото: Олексій Лень у грі проти "Ховентуда" (x.com/RMBaloncesto)
Автор: Андрій Костенко

Український центровий Олексій Лень дебютував у чемпіонаті Іспанії за мадридський “Реал”. Баскетболіст зробив вирішальний внесок у перемогу "вершкових" над “Ховентудом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Перша гра в чемпіонаті

Перший офіційний матч Леня за "Реал" відбувся кількома днями раніше – у рамках Євроліги проти "Барселони". Тоді українець провів на паркеті лише чотири хвилини, не відзначившись результативними діями.

У дебютній грі чемпіонату Іспанії проти "Ховентуда" центровий розпочав матч на лаві запасних, а вперше ввійшов у гру в другій чверті.

Перші очки за "Реал" він набрав з лінії штрафних, а згодом виконав ефектний данк із фолом, зрівнявши рахунок (27:27).

Вирішальна роль у перемозі

У заключній частині поєдинку Лень був одним із ключових виконавців своєї команди. Провівши в грі 12 хвилин, українець набрав 12 очок, ставши найрезультативнішим у складі "Реала". Також він записав до активу один асист і одне підбирання в нападі.

"Вершкові" у кінцівці матчу перехопили ініціативу та зуміли довести важке протистояння до перемоги – 80:75.

Турнірні справи "Реала"

Після 6-ти турів "Реал" посідає 4-те місце в регулярному чемпіонаті Іспанії, маючи 5 перемог.

Найближчі поєдинки команда проведе в рамках Євроліги – 11 листопада проти іншого іспанського клубу "Валенсії" та 13 листопада – проти грецького "Панатінаїкоса". У найпрестижнішому континентальному змаганні "Реал" здобув 5 перемог у 9-ти матчах та перебуває на 6-й сходинці.

Нагадаємо, що Лень підписав контракт із "Реалом" наприкінці жовтня. Раніше українець на дорослому рівні грав лише за океаном, де провів 12 сезонів у НБА. Угода з "Королівським клубом" укладена до 30 червня 2027 року.

Раніше ми розповіли, як Святослав Михайлюк встановив новий рекорд в НБА.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Реал Чемпіонат Іспанії Баскетбол Алексей Лень
