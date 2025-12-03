ua en ru
Сборная Украины по баскетболу 3х3 снова выходит на чемпионат мира и стремится к реваншу

Среда 03 декабря 2025 14:46
Сборная Украины по баскетболу 3х3 снова выходит на чемпионат мира и стремится к реваншу (фото: ФБУ)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская команда Украины по баскетболу 3х3 официально попала в финальную стадию чемпионата мира 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Где и когда состоится чемпионат мира-2026

ФИБА официально объявила, что женский чемпионат мира по баскетболу 3х3 пройдет с 1 по 7 июня 2026 года. Принимать мировое первенство будет столица Польши - Варшава.

Всего в финальном турнире примут участие 20 национальных сборных.

Информация о квалификации Украины была обнародована на официальном ресурсе Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

"Сине-желтые" получили путевку благодаря своему высокому рейтингу.

Исторические достижения и неудачи сборной Украины

Выход на мировое первенство 2026 года станет шестым в истории женской сборной Украины по баскетболу 3х3. Команда второй раз подряд сыграет в финальной части турнира.

Украинки уже имеют в своем активе две медали чемпионатов мира:

  • "Серебро" - в 2016 году, когда "сине-желтые" стали вице-чемпионками.
  • "Бронза" - на ЧМ-2017.

Зато худший результат команда продемонстрировала на предыдущем первенстве 2025 года, заняв 18-е место. Тогда сборная впервые не смогла одержать ни одной победы на групповом этапе соревнований.

Для сравнения, на чемпионатах мира 2014 и 2019 годов украинки финишировали как минимум с одной победой.

История выступлений Украины на ЧМ-3х3:

  • 2012 - 4 место
  • 2014 - 19 место
  • 2016 - "серебро"
  • 2017 - "бронза"
  • 2019 - 14 место
  • 2025 - 18 место

Украинская женская сборная сохраняет статус одной из самых титулованных команд Европы, подтверждая участие в финалах мирового первенства.

Ранее мы сообщали, как Украина разгромила Данию в отборе на ЧМ-2027 и возглавила группу A.

Также читайте, как Алексей Лень феерично дебютировал за "Реал" в чемпионате Испании.

Сборная Украины Баскетбол
