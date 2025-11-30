ua en ru
Україна розгромила Данію у відборі на ЧС-2027 та очолила групу A

Неділя 30 листопада 2025 21:03
UA EN RU
Україна розгромила Данію у відборі на ЧС-2027 та очолила групу A Збірна України з баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з баскетболу здобула другу поспіль перемогу у відборі до чемпіонату світу-2027, упевнено перегравши збірну Данії у другому турі групи A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Україна втримала лідерство у відборі та здобула другу перемогу

Після успіху на етапі прекваліфікації українська команда стартувала в основному раунді впевнено, на початку циклу підопічні Айнарса Багатскіса здолали Грузію з рахунком 92:79.

У другому турі суперником синьо-жовтих стала Данія, яка напередодні поступилася Іспанії.

Матч проходив під егідою України, однак старт виявився нервовим. Протягом першої чверті команди шість разів змінювалися у ролі лідера, а завершилася 10-хвилинка мінімальною перевагою данців - 20:18.

Тотальне домінування після великої перерви

У середині другої чверті українці зуміли перехопити темп та взяли гру під контроль. На велику перерву команда Багатскіса пішла з комфортною різницею у 10 очок - 46:36.

Третя чверть стала вирішальною: українські баскетболісти зламали опір суперника, збільшивши перевагу до 27 очок.

У заключному відрізку різниця сягала 31 бала, і хоча Данія зуміла трохи скоротити відставання, загальний результат залишився впевненим – 88:71.

Найрезультативнішим у складі України став розігрувальний захисник Олександр Ковляр. Він набрав 28 очок, провівши на майданчику 29 хвилин, а також додав до статистики 6 перехоплень і 11 результативних передач.

Таблиця групи A після другого туру

Українська збірна стала одноосібним лідером квартету, маючи чотири очки після двох матчів.

Поточний стан групи A:

  • Україна - 4 очки (2 матчі), +30
  • Іспанія - 2 очки (1 матч), +10
  • Данія - 2 очки (2 матчі), -27
  • Грузія - 1 очко (1 матч), -13

Що далі?

Наступний поєдинок у кваліфікації українці проведуть 27 лютого 2026 року проти Іспанії, а 2 березня команди зіграють матч-відповідь на виїзді.

До другого етапу кваліфікації проходитимуть по три найкращі збірні з кожної групи. Там команди з групи A об’єднаються з квартетом B, де виступають Греція, Чорногорія, Португалія та Румунія, а результати очних матчів першого етапу буде збережено.

Матчі наступного раунду відбудуться під час міжнародних вікон у серпні та листопаді 2026 року, а також у лютому-березні 2027-го. На світову першість вийдуть по три збірні з кожної групи другого раунду.

Україна продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат світу та йде без поразок після двох стартових турів.

Збірна України Баскетбол
