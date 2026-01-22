Збірна Швеції втратила ще одного ключового гравця перед битвою в плей-офф ЧС-2026 з Україною

Травма в Лізі чемпіонів

Півзахисник англійського "Тоттенхема" Лукас Бергвалль зазнав серйозної травми в матчі 7-го туру Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії", який відбувся 20 січня. 19-річний хавбек був змушений залишити поле на 62-й хвилині після ушкодження щиколотки.

За попередніми оцінками лікарів, відновлення Бергвалля триватиме від двох до трьох місяців. Таким чином, футболіст точно не встигне повернутися до березневих матчів збірних.

У поточному сезоні Бергвалль провів 26 матчів за лондонський клуб у всіх турнірах, забив один м'яч і віддав чотири результативні передачі. Після переходу з "Юргордена" у 2024 році він швидко став одним із ключових гравців середньої лінії "Тоттенхема", регулярно виходячи в стартовому складі.

Проблеми збірної Швеції зростають

Для головного тренера збірної Швеції Грема Поттера ця втрата стала черговим ударом по складу. Окрім Бергвалля, скандинави не зможуть розраховувати на форварда "Ліверпуля" Александера Ісака, який зазнав перелому ноги.

Під питанням також участь ще двох футболістів: півзахисник "Тоттенхема" Деян Кулушевські продовжує відновлення після операції на коліні, а голкіпер "Сток Сіті" Віктор Йоханссон наразі перебуває в лазареті.

Матч Україна – Швеція: що відомо

Таким чином, до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2026 з Україною збірна Швеції ризикує підійти з ослабленим складом. Кадрові втрати можуть суттєво вплинути на баланс сил у протистоянні, яке має ключове значення для обох команд.

Збірні України та Швеції зустрінуться між собою 26 березня в іспанській Валенсії. Номінальним господарем виступить Україна.

Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.