Найгірший результат за три роки: Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Понеділок 19 січня 2026 23:21
Фото: Збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних станом на 19 січня 2026 року. Збірна України погіршила своє становище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Чому Україна опустилася в рейтингу

У оновленій версії рейтингу збірна України опустилася на дві позиції. Підопічні Сергія Реброва мають у активі 1557,47 бала і замикають топ-30 списку.

Після попереднього оновлення рейтингу (22 грудня) "синьо-жовті" не проводили офіційних матчів. Україну обійшли збірні Алжиру та Нігерії, які суттєво покращили свої показники після виступів на Кубку африканських націй.

Серед команд УЄФА збірна України нині займає 14-те місце.

Для наших футболістів нинішній результат – найгірший за останні три роки. У квітні-2023 Україна також посідала 30-те місце.

Що у топ-10

Лідером світового рейтингу залишається чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Також без змін у трійці найкращих – Аргентина та Франція.

До топ-10 увірвалася збірна Марокко, яка дійшла до фіналу Кубка африканських націй.

Топ-10 рейтингу ФІФА:

  1. Іспанія – 1877,18
  2. Аргентина – 1873,33
  3. Франція – 1870,00
  4. Англія – 1834,12
  5. Бразилія – 1760,46
  6. Португалія – 1760,38
  7. Нідерланди – 1756,27
  8. Марокко – 1736,57
  9. Бельгія – 1730,71
  10. Німеччина – 1724,15
  • …30. Україна – 1557,47

Найгірший результат за три роки: Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Коли Україна може покращити позиції

Найближчою можливістю піднятися в рейтингу для збірної України стануть матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026, які відбудуться у березні.

26 березня Україна зустрінеться зі Швецією. У разі успіху підопічні Сергія Реброва зіграють за путівку на мундіаль із переможцем пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що в поточному рейтингу Швеція посідає 42-тє місце (піднялася на одну сходинку), Польща – 34-ше (втратила три позиції), Албанія – 63-тє (без змін).

