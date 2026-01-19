Найгірший результат за три роки: Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних станом на 19 січня 2026 року. Збірна України погіршила своє становище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Чому Україна опустилася в рейтингу

У оновленій версії рейтингу збірна України опустилася на дві позиції. Підопічні Сергія Реброва мають у активі 1557,47 бала і замикають топ-30 списку.

Після попереднього оновлення рейтингу (22 грудня) "синьо-жовті" не проводили офіційних матчів. Україну обійшли збірні Алжиру та Нігерії, які суттєво покращили свої показники після виступів на Кубку африканських націй.

Серед команд УЄФА збірна України нині займає 14-те місце.

Для наших футболістів нинішній результат – найгірший за останні три роки. У квітні-2023 Україна також посідала 30-те місце.

Що у топ-10

Лідером світового рейтингу залишається чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Також без змін у трійці найкращих – Аргентина та Франція.

До топ-10 увірвалася збірна Марокко, яка дійшла до фіналу Кубка африканських націй.

Топ-10 рейтингу ФІФА:

Іспанія – 1877,18 Аргентина – 1873,33 Франція – 1870,00 Англія – 1834,12 Бразилія – 1760,46 Португалія – 1760,38 Нідерланди – 1756,27 Марокко – 1736,57 Бельгія – 1730,71 Німеччина – 1724,15

…30. Україна – 1557,47

Коли Україна може покращити позиції

Найближчою можливістю піднятися в рейтингу для збірної України стануть матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026, які відбудуться у березні.

26 березня Україна зустрінеться зі Швецією. У разі успіху підопічні Сергія Реброва зіграють за путівку на мундіаль із переможцем пари Польща – Албанія.

Зазначимо, що в поточному рейтингу Швеція посідає 42-тє місце (піднялася на одну сходинку), Польща – 34-ше (втратила три позиції), Албанія – 63-тє (без змін).