"Завершив БЗВП". Сергій Іванов долучився до ЗСУ (фото)

Колишній прокурор, журналіст, ведучий та інтерв'юєр Сергій Іванов в День українського добровольця оголосив про мобілізацію. Він опублікував фото у формі та поділився деталями служби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Іванова.
Ведучий повідомив, що 14 березня завершив базову військову підготовку. Далі він планує воювати "в одному зі звитяжних підрозділів ЗСУ".
"Сьогодні День українського добровольця. Багато років я вітаю причетних до цього свята друзів. Багатьох з них ви бачили в моєму проєкті "Антиподи", для багатьох ми закривали збори, купували автівки, дрони та безліч інших потрібних речей. І так сталося, що саме сьогодні я завершив БЗВП", - написав він.
Конкретну назву підрозділу Іванов розкривати не став, але зізнався, що долучився до нього ще на початку цього року.
"Моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути разом зі всіма цими достойними людьми", - додав він.
Ведучий також пояснив, чому довго не розповідав про мобілізацію.
"Це було моє свідоме рішення, плюс атмосфера проходження БЗВП у лютому місяці в палатках при -20 - напевно, мій найбільш неординарний досвід за останні роки. Але в таких умовах починаєш краще розуміти людей та реальність", - сказав він.
Журналісту 49 років. Він народився в місті Зимогір'я Луганської області. Колись працював прокурором, а нині є журналістом, інтерв'юєром та ведучим, зокрема останні роки працює на YouTube-каналі "Ісландія".
Його також називають політтехнологом, як і колегу Володимира Петрова, який є власником каналу. Через свої висловлювання вони періодично зіштовхуються з критикою в мережі. Був і скандал з образами на адресу Аліни Доротюк.
Як відомо, Сергій є батьком двох синів, один з яких народився минулого року.
Також у січні 2026 року народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на "обізнані джерела" заявляв, що у Іванова начебто є бронь до червня 2026 року від компанії "Стартрек Індастріс" - підрянкика "Енергоатаму".