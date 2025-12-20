ua en ru
Зірка "Ебаут" долучилася до ЗСУ: де служить та чому приховувала

Субота 20 грудня 2025 23:59
UA EN RU
Зірка "Ебаут" долучилася до ЗСУ: де служить та чому приховувала Наті Гресько (фото: instagram.com/nati.gresko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співзасновниця та ведуча YouTube-проєкту "Ебаут" Наті Гресько вперше публічно розповіла про службу в Збройних силах України. Вона пояснила, чому тривалий час приховувала статус військовослужбовиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Гресько в подкасті Емми Антонюк.

Чому Наті Гресько приховувала службу

Блогерка приєдналася до ЗСУ на початку січня 2024 року, однак ніколи раніше про це не говорила.

"У січні буде вже два роки. Ніде ніколи про це не говорила, бо не відчувала і не бачила потреби в цьому", - зазначила вона.

Вона пояснила, що стримувала себе через ставлення частини суспільства до військових, які не перебувають на передовій.

"Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому я не відчувала, що в мене достатньо ресурсу, щоб читати хейт про себе, що я якось неправильно доєдналася до Сил оборони", - поділилася вона.

Тепер планує використати свою медійність для привернення уваги до потреб бригади, в якій служить.

Зірка "Ебаут" служить в ЗСУ (фото: instagram.com/nati.gresko)

Як Гресько потрапила до війська та де служить

Після початку повномасштабного вторгнення блогерка певний час працювала за кордоном дистанційно в медіа, однак відчула дискомфорт.

"Відчувала, що не проживаю цей досвід у країні, де все відбувається", - розповіла вона.

Через півтора року вона повернулася додому та долучилася до проєкту, пов'язаного з військом. Згодом ухвалила рішення доєднатися до ЗСУ. Тоді підтримкою став батько, який на той час сам проходив службу.

Наті пройшла базову загальновійськову підготовку (БЗВП) та розпочала службу в Києві. Нещодавно вона перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади, яку обрала свідомо. Там вона працює над розвитком медійної частини.

"Спеціально обрала цю бригаду, тому що вона несправедливо і недостатньо підсвічена в медіа. У них дуже мало зовнішньої комунікації. Я розумію, що тут буде багато роботи. Мені цікаво і я розумію, як мені її робити", - поділилася Наті.

