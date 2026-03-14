"Завершил БЗВП". Сергей Иванов присоединился к ВСУ (фото)

Бывший прокурор, журналист, ведущий и интервьюер Сергей Иванов в День украинского добровольца объявил о мобилизации. Он опубликовал фото в форме и поделился деталями службы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Иванова.
Ведущий сообщил, что 14 марта завершил базовую военную подготовку. Далее он планирует воевать "в одном из победоносных подразделений ВСУ".
"Сегодня День украинского добровольца. Много лет я поздравляю причастных к этому празднику друзей. Многих из них вы видели в моем проекте "Антиподы", для многих мы закрывали сборы, покупали машины, дроны и множество других нужных вещей. И так случилось, что именно сегодня я завершил БЗВП", - написал он.
Конкретное название подразделения Иванов раскрывать не стал, но признался, что присоединился к нему еще в начале этого года.
"Моя поддержка ВСУ со временем трансформировалась в непосредственное участие. Большая честь для меня быть вместе со всеми этими достойными людьми", - добавил он.
Ведущий также объяснил, почему долго не рассказывал о мобилизации.
"Это было мое сознательное решение, плюс атмосфера прохождения БЗВП в феврале месяце в палатках при -20 - наверное, мой самый неординарный опыт за последние годы. Но в таких условиях начинаешь лучше понимать людей и реальность", - сказал он.
Журналисту 49 лет. Он родился в городе Зимогорье Луганской области. Когда-то работал прокурором, а сейчас является журналистом, интервьюером и ведущим, в частности последние годы работает на YouTube-канале "Ісландія".
Его также называют политтехнологом, как и коллегу Владимира Петрова, который является владельцем канала. Из-за своих высказываний они периодически сталкиваются с критикой в сети. Был и скандал с оскорблениями в адрес Алины Доротюк.
Как известно, Сергей является отцом двух сыновей, один из которых родился в прошлом году.
Также в январе 2026 года народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на "осведомленные источники" заявлял, что у Иванова якобы есть бронь до июня 2026 года от компании "Стартрек Индастрис" - подрядчика "Энергоатома".
Еще больше интересного:
