Завадюк звільнився з "плюсів" і натякнув на причину

У дописі, в якому Завадюк повідомив про своє звільнення з "плюсів", він зазначив, що 31 грудня 2026 року для нього останній день на посаді керівника Big Brave Events.

Водночас у повідомленні, ймовірно, йдеться про 2025 рік - описку могли допустити напередодні Нового 2026 року, адже малоймовірно, що продюсер заздалегідь оголошував би про відхід за рік.

За його словами, на посаді керівника компанії він пропрацював 12 років.

Володимир Завадюк звільнився з "плюсів" (скріншот)

Також у сторіс Завадюк підбив підсумки своєї роботи в компанії, назвавши цей період важливим етапом особистого та професійного становлення.

Він сказав, що шлях у компанії був пов’язаний зі співпрацею з унікальними людьми й суттєво вплинув на нього як на фахівця.

Водночас продюсер натякнув на початок нового етапу в кар’єрі, деталі якого пообіцяв оприлюднити згодом.

"Це був неймовірний шлях. З унікальними людьми. Шлях, який сформував мене. Але далі мене чекає нова місія, про яку я невдовзі зможу розказати", - написав Володимир.

Наприкінці Завадюк відповів на запитання підписників в Instagram щодо можливого повернення "Танців з зірками".

На це він коротко відреагував фразою "Може невдовзі", залишивши простір для припущень, однак без будь-яких офіційних анонсів.

До слова, ще у вересні видання Музвар повідомляло, що на 1+1 було розформовано департамент Завадюка.

Це пов’язували зі скороченням виробництва розважального контенту на каналі.

Зазначалося, що продюсер може продовжити співпрацю з мовником у форматі проєктної роботи, однак після звільнення питання оренди житла йому доведеться вирішувати вже самостійно.