Завадюк звільнився з "плюсів" і натякнув на причину

Продюсер Володимир Завадюк більше не очолює українську продакшн-компанію Big Brave Events, яка, зокрема, працювала над створенням шоу "Танці з зірками" для телеканалу 1+1 Україна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Володимира.
У дописі, в якому Завадюк повідомив про своє звільнення з "плюсів", він зазначив, що 31 грудня 2026 року для нього останній день на посаді керівника Big Brave Events.
Водночас у повідомленні, ймовірно, йдеться про 2025 рік - описку могли допустити напередодні Нового 2026 року, адже малоймовірно, що продюсер заздалегідь оголошував би про відхід за рік.
За його словами, на посаді керівника компанії він пропрацював 12 років.
Також у сторіс Завадюк підбив підсумки своєї роботи в компанії, назвавши цей період важливим етапом особистого та професійного становлення.
Він сказав, що шлях у компанії був пов’язаний зі співпрацею з унікальними людьми й суттєво вплинув на нього як на фахівця.
Водночас продюсер натякнув на початок нового етапу в кар’єрі, деталі якого пообіцяв оприлюднити згодом.
"Це був неймовірний шлях. З унікальними людьми. Шлях, який сформував мене. Але далі мене чекає нова місія, про яку я невдовзі зможу розказати", - написав Володимир.
Наприкінці Завадюк відповів на запитання підписників в Instagram щодо можливого повернення "Танців з зірками".
На це він коротко відреагував фразою "Може невдовзі", залишивши простір для припущень, однак без будь-яких офіційних анонсів.
До слова, ще у вересні видання Музвар повідомляло, що на 1+1 було розформовано департамент Завадюка.
Це пов’язували зі скороченням виробництва розважального контенту на каналі.
Зазначалося, що продюсер може продовжити співпрацю з мовником у форматі проєктної роботи, однак після звільнення питання оренди житла йому доведеться вирішувати вже самостійно.
