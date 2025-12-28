ua en ru
Марина Мазепа на "Танцях з зірками" довела до мурах номером про Україну (відео)

Неділя 28 грудня 2025 23:58
Марина Мазепа на "Танцях з зірками" довела до мурах номером про Україну (відео) Марина Мазепа підтримала Україну зворушливим номером (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Голлівудська акторка та танцівниця Марина Мазепа стала спеціальною гостею нових "Танців з зірками". Під особливе виконання "Щедрика" вона вразила глядачів танцювальним номером про Україну.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір програми.

Яким був номер Марини Мазепи

Виступ артистки був насичений символізмом. Вона створила на паркеті своєрідну "абетку" з рухів, створюючи слово Live, що перекладається як "живий". Кожна літера символізувала життєву силу, відродження та надію України.

"Коли я почула, що "Танці з зірками" повертаються, мене запросили виступати - я все кинула і приїхала. Це велика честь. Особливо зараз, коли я можу допомогти Україні через мій арт. Моя сила - це моє мистецтво", - розповіла Мазепа.

"Я танцюю L - light, світло. Це зародження світла, зародження України. I - identity, які ми побудували. Потім Void - це всі страхи та смутки, які ми зараз переживаємо. І Evolve - відродження, зліт. Своїм мистецтвом я знову повторюю: живи, Україно, відроджуйся, тому що рух - це життя, а життя - це Україна", - додала вона.

Марина Мазепа на &quot;Танцях з зірками&quot; довела до мурах номером про Україну (відео)Мазепа про свій номер (скриншот)

Хто така Марина Мазепа

Зірка шоу "Танцюють всі", яка підкорила America’s Got Talent та France’s Got Talent. Вона також активно будує кар'єру в Голлівуді, зокрема знімалася в "Оселі зла" та "Готелі Континенталь" з Мелом Гібсоном.

"Я дуже пишаюся, що я українка. Де б я не була, завжди кажу, що з Конотопу, з України", - поділилися вона.

Крім чуттєвого номера, Марина також пожертвувала 300 тисяч гривень на Superhumans.


Як відреагували в мережі

Користувачі були зворушені виступом зірки. Вони подякували за підтримку та зізналися, що номер пробирає до мурах.

  • "Неймовірно! Марина унікальна! Дякую, що запросили!"
  • "Неймовірно гарний і чуттєвий номер! Промурашило".
  • "Для мене Марина відкриття. Так класно, що її запросили".
  • "Це щось неймовірне".
  • "Дуже вдячна Марині за підтримку, за виступ, який дивишся на одному дихані і який сильно мурашить!"

