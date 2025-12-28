ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Денисенко вразила всіх на "Танцях з зірками": несподіваний образ і сюрприз від коханого (відео)

Неділя 28 грудня 2025 23:05
UA EN RU
Денисенко вразила всіх на "Танцях з зірками": несподіваний образ і сюрприз від коханого (відео) Денисенко та Нестерко (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Акторка Наталка Денисенко вразила глядачів виступом в шоу "Танці з зірками". Зірка вийшла на паркет у несподіваному образі та отримала сюрприз від коханого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми.

Яким був виступ Наталки Денисенко та Антона Нестерка

Партнери зуміли підкорити паркет емоційною та динамічною самбою. На початку номера акторка з'явилася в наряді прибиральниці - у робочому халаті, зі шваброю в руках та на підборах. Та вже за мить її сколихнули почуття до вродливого молодика, і образ змінився.

Так, Денисенко в ритмі танцю скинула халат і постала перед глядачами у білосніжній сукні, після чого разом із партнером продемонструвала запальний і складний танець, який на проєкті вважають "проклятим".

До речі, Антон не просто танцівник. Він є частиною підрозділу "Група Баракуда".

Самба від Денисенко та Нестерка (скриншоти)

Сюрприз від Савранського

Після завершення номера на паркет вийшов Юрій Савранський. Він привітав акторку з виступом, вручивши їй квіти та публічно назвавши своєю коханою.

"Наталочка - це моя кохана", - заявив він.

Денисенко вразила всіх на &quot;Танцях з зірками&quot;: несподіваний образ і сюрприз від коханого (відео)Савранський підтримав Денисенко на "Танцях з зірками" (скриншот)

Як судді оцінили виступ

Катерина Кухар висловила підтримку парі. Вона вказала на деякі помилки, але зазначила, що акторці вдався танець. Ба більше, згадала про її хейтерів.

"Скажу наперекір вашим хейтерам в Threads: самба не була фатальною і не стала вбивцею", - сказала балерина.

Денисенко вразила всіх на &quot;Танцях з зірками&quot;: несподіваний образ і сюрприз від коханого (відео)Які бали отримали Наталка та Антон (скриншот)

Дмитро Дікусар теж залишився задоволений виступом. За його словами, самбу без техніки виконати неможливо. Він похвалив Антона і зазначив, що це була гарна робота.

Зрештою від суддів учасники отримали 39 балів. Найменшу оцінку дав Дікусар, а решта оцінили на 10 балів.

Дивіться повний виступ Денисенко та Нестерка у відео.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками Новини шоу-бізнесу Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну