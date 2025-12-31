Завадюк уволился из "плюсов" и намекнул на причину

Продюсер Владимир Завадюк больше не возглавляет украинскую продакшн-компанию Big Brave Events, которая, в частности, работала над созданием шоу "Танцы со звездами" для телеканала 1+1 Украина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Владимира.
В заметке, в которой Завадюк сообщил о своем увольнении с "плюсов", он отметил, что 31 декабря 2026 года для него последний день на посту руководителя Big Brave Events.
В то же время в сообщении, вероятно, речь идет о 2025 году - описку могли допустить накануне Нового 2026 года, ведь маловероятно, что продюсер заранее объявлял бы об уходе за год.
По его словам, на должности руководителя компании он проработал 12 лет.
Также в сторис Завадюк подвел итоги своей работы в компании, назвав этот период важным этапом личного и профессионального становления.
Он сказал, что путь в компании был связан с сотрудничеством с уникальными людьми и существенно повлиял на него как на специалиста.
В то же время продюсер намекнул на начало нового этапа в карьере, детали которого пообещал обнародовать позже.
"Это был невероятный путь. С уникальными людьми. Путь, который сформировал меня. Но дальше меня ждет новая миссия, о которой я вскоре смогу рассказать", - написал Владимир.
В конце Завадюк ответил на вопрос подписчиков в Instagram относительно возможного возвращения "Танців з зірками".
На это он коротко отреагировал фразой "Может вскоре", оставив пространство для предположений, однако без каких-либо официальных анонсов.
К слову, еще в сентябре издание Музвар сообщало, что на 1+1 был расформирован департамент Завадюка.
Это связывали с сокращением производства развлекательного контента на канале.
Отмечалось, что продюсер может продолжить сотрудничество с вещателем в формате проектной работы, однако после увольнения вопрос аренды жилья ему придется решать уже самостоятельно.
