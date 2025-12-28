ua en ru
Претендентка на перемогу? Руся Данілкіна підкорила виступом на "Танцях з зірками"

Неділя 28 грудня 2025 21:16
Незламна Руся підкорила виконанням румби (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ветеранка війни Руслана Данілкіна разом з партнером Павлом Сімакіним показала справжній клас на паркеті шоу "Танці з зірками". Їхня румба стала однією з найемоційніших постановок вечора.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням ефір проєкту.

Яким був виступ Данілкіної та Сімакіна

Перед виступом ветеранка війни зізналася, що номер має несподіваний для неї характер.

"Я танцюю румбу в такому трошки сексуальному напрямку", - поділилася вона.

Павло та Руся підкорили паркет танцем, у якому поєдналися експресія, ніжність і пристрасть. Зворушлива та запальна румба у їхньому виконанні викликала гучні овації в залі.

"Я ніколи й не мріяла вийти на таку велику сцену. Сподіваюся, це буде поштовх для людей, які пережили біль в цій країні, і вони зможуть повірити в себе, як я, моя команда та моя родина", - розчулила зізнанням вона.

Суддя Катерина Кухар зазначила, що номер був сповнений спокусливої відвертості, пластики та внутрішньої сили. Дмитро Дікусар звернув увагу на глибину виконання та роботу партнера.

Не стримувала емоцій Наталія Могилевська. Вона відзначила постановку Павла Сімакіна та сміливість Руслани.

"Так чуттєво та сміливо. Це було сучасно, солодко. І драма, і сльози. Я думаю, ви претенденти на перемогу", - заявила співачка.

MONATIK також залишився у захваті від номера, назвавши Руслану своїм прикладом сили, натхнення та мотивації.


Оцінки суддів

Пара отримала виключно десятки від членів журі. У підсумку вони зібрали максимальні 40 балі. Також за них можуть голосувати глядачі.

Претендентка на перемогу? Руся Данілкіна підкорила виступом на &quot;Танцях з зірками&quot;Як судді оцінили румбу Данілкіної та Сімакіна (скриншот)

