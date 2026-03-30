"Заповнять п'ять стадіонів": промоутер готує супербій для Усика проти головного таланту світу

18:28 30.03.2026 Пн
2 хв
Френк Воррен впевнений, що Мозес Ітаума вже зараз готовий відібрати пояси в українського чемпіона
aimg Андрій Костенко
Після чергової переконливої перемоги британського проспекта Мозеса Ітауми у світі боксу заговорили про організацію одного з найбільш масштабних поєдинків сучасності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Читайте також: "Один нокаут". Усик склав рейтинг, хто бив його найсильніше: лідер списку вас точно здивує

"Залишилося лише одне питання"

На минулих вихідних топ-талант надважкої ваги Мозес Ітаума (14–0, 12 КО) підтвердив свої амбіції, зупинивши досвідченого Джермейна Франкліна. Британець нокаутував суперника у 5-му раунді, продемонструвавши не лише силу, а й витривалість.

"Команда хотіла, щоб я пройшов раунди, і нам це вдалося. Я відповів на питання про міцність свого підборіддя, витримавши точні удари. Тепер залишилося лише одне питання: що далі?", - цитує боксера видання.

Бій на мільярди

Промоутер британця Френк Воррен налаштований максимально рішуче. Попри свою звичну обережність у веденні бійців, цього разу він готовий одразу виставити 21-річного проспекта проти дворазового абсолютного чемпіона Олександра Усика (24–0, 15 КО).

"Якщо ви поставите Усика та Ітауму один проти одного, вони заповнять 5–6 стадіонів "Вемблі". Цифри PPV будуть вище даху. Зазвичай я веду бійців акуратно, але цей хлопець – більше ніж особливий. На боці Мозеса молодість та швидкість. Я вірю, що він – найкращий суперваговик, з яким я коли-небудь працював", - заявив Воррен.

Сам Ітаума висловлюється про українця з повагою, але без страху. За словами британця, він поважає ієрархію, проте знає свою справжню силу і чекає лише на можливість її продемонструвати.

Мозес Ітаума (фото: Getty Images)

Хто такий Мозес Ітаума

21-річний британський боксер. Народився у словацькому місті Кежварок. Його мати словачка, а батько – нігерієць. Коли сім'я переїхала у Велику Британію став займатися боксом.

У аматорському спорті – чемпіон світу з боксу серед молоді (до 19-ти років) 2022 року, триразовий переможець юніорських та молодіжних першостей Європи (2018, 2019, 2022).

Дебютував на професіональному ринзі в січні 2023-го, у 19 років. З того часу провів 14 поєдинків, у яких переміг (в 12-ти з них – нокаутом). Чинний володар титулів WBO Inter-Continental, WBA International та чемпіон Британської співдружності націй. "Проспект року-2024" за версією журналу The Ring.

Раніше ми писали, що Усик розсекретив плани до завершення кар'єри.

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни