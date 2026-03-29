"Новий Тайсон" у справі: непереможний боксер жорстко нокаутував зірку США

Британець Мозес Ітаума підтвердив статус головного проспекта хевівейту, достроково перемігши Джермейна Франкліна. Американський боксер вперше у кар'єрі опинився на канвасі та не зміг продовжити поєдинок.

Домінація з перших хвилин

У ніч на 29 березня на англійській арені "Co-op Live" у Манчестері відбулося масштабне шоу Magnificient 7 від Queensberry Promotions.

Центральною подією вечора став поєдинок у суперважкій вазі, де непереможений британський талант Мозес Ітаума захищав титули WBA International та WBO Inter-Continental.

Із самого початку зустрічі британець, якого часто порівнюють із Майком Тайсоном, захопив ініціативу.

Використовуючи феноменальну швидкість рук, Ітаума методично розбивав оборону суперника джебами та важкими ударами по корпусу.

Франклін демонстрував непогану рухливість, проте майже не відповідав контратаками, зосередившись виключно на захисті.

Шлях до нокауту

У другому раунді перевага Ітауми стала ще помітнішою. Попри поодиноке влучання з боку американця наприкінці трихвилинки, господар рингу повністю контролював дистанцію.

Розв'язка почала вимальовуватися у третьому відрізку бою, коли після точного влучного удару Мозеса Франклін опинився у нокдауні.

Досвідчений американець зумів підвестися та завдяки клінчам дочекатися гонгу.

Четвертий раунд пройшов у відносній рівновазі, оскільки Джермейну вдалося дещо відновитися.

Проте вже у п'ятій трихвилинці Ітаума поставив крапку. Потужний аперкот, доповнений прямим ударом, знову відправив Франкліна на настил рингу.

Підсумки поєдинку

Рефері миттєво зупинив протистояння, зафіксувавши перемогу британця технічним нокаутом. Для Мозеса Ітауми це 14-та перемога на професійному рингу (12 - КО).

Варто зазначити, що Джермейн Франклін до цього моменту вважався надзвичайно стійким бійцем.

Раніше він поступався лише титулованим Ентоні Джошуа та Ділліану Уайту, причому в обох випадках бої тривали повну дистанцію.

Поразка в Манчестері стала першим достроковим фіаско у професійній кар'єрі американця.