"Заполнят пять стадионов": промоутер готовит супербой для Усика против главного таланта мира

После очередной убедительной победы британского проспекта Мозеса Итаумы в мире бокса заговорили об организации одного из самых масштабных поединков современности.

"Остался лишь один вопрос"

На прошлых выходных топ-талант супертяжелого веса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) подтвердил свои амбиции, остановив опытного Джермейна Франклина. Британец нокаутировал соперника в 5-м раунде, продемонстрировав не только силу, но и выносливость.

"Команда хотела, чтобы я прошел раунды, и нам это удалось. Я ответил на вопрос о прочности своего подбородка, выдержав точные удары. Теперь остался лишь один вопрос: что дальше?", - цитирует боксера издание.

Бой на миллиарды

Промоутер британца Фрэнк Уоррен настроен максимально решительно. Несмотря на свою привычную осторожность в ведении бойцов, на этот раз он готов сразу выставить 21-летнего проспекта против двукратного абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

"Если вы поставите Усика и Итауму друг против друга, они заполнят 5-6 стадионов "Уэмбли". Цифры PPV будут выше крыши. Обычно я веду бойцов аккуратно, но этот парень - более чем особенный. На стороне Мозеса молодость и скорость. Я верю, что он - лучший супертяжеловес, с которым я когда-либо работал", - заявил Уоррен.

Сам Итаума высказывается об украинце с уважением, но без страха. По словам британца, он уважает иерархию, однако знает свою настоящую силу и ждет лишь возможности ее продемонстрировать.

Кто такой Мозес Итаума

21-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 14 поединков, в которых победил (в 12-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental, WBA International и чемпион Британского содружества наций. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.