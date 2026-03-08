ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Весь зал аплодував: українець Чепурний виконав "золотий" стрибок у Баку

13:28 08.03.2026 Нд
2 хв
Поки конкуренти помилялися один за одним, українець готував свій головний козир
aimg Катерина Урсатій
Весь зал аплодував: українець Чепурний виконав "золотий" стрибок у Баку Назар Чепурний (фото: іnstagram.com/chepur_gym)

Український гімнаст Назар Чепурний став тріумфатором етапу Кубка світу в Азербайджані. Спортсмен виборов золоту нагороду в опорному стрибку, продемонструвавши найкращий результат серед фіналістів турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте також: Тріумфальний старт: Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026

Чепурний переміг у Баку

23-річний український спортсмен Назар Чепурний продемонстрував відмінну форму на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в азербайджанській столиці.

У фіналі опорного стрибка він отримав середню оцінку 14,549 за дві спроби, випередивши найближчого суперника, японця Танігаву Ватару, і здобувши другу перемогу на Кубку світу цього року.

Попередньо Чепурний виграв золоту медаль на стартовому етапі Кубка світу в німецькому Коттбусі, де обійшов британця Сола Скотта на майже півбала.

Українські гімнасти у фіналах

На азербайджанському етапі змагалися сім українців: Назар Чепурний, Владислав Грико, Микита Мельников, Стасіс Бутрімас, Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Крістіна Грудецька.

Чепурний також виступав у фіналі на паралельних брусах, де посів четверте місце з оцінкою 14,000.

Микита Мельников став п’ятим із 13,700 бала, а Владислав Грико показав шостий результат на поперечині (13,300).

Серед жінок українські спортсменки також потрапили до фіналів: Богдана Ковальова завершила виступи на четвертих місцях в опорному стрибку та на різновисоких брусах, Анастасія Лев стала п’ятою на колоді, а Крістіна Грудецька - шостою у вільних вправах.

Попередні досягнення та підготовка

У минулому сезоні Чепурний здобув чотири медалі на етапах Кубка світу в опорному стрибку - одну золоту та три срібні.

Також за підсумками минулого року він став переможцем загального заліку Кубка світу на паралельних брусах.

Нагадаємо, що тренує Назара Чепурного колишній тренер збірної України Геннадій Сартинський, відсторонений від роботи у команді федерацією.

Наступний етап Кубка світу

Наступні змагання відбудуться 12-15 березня в Анталії, де українські гімнасти спробують продовжити серію успішних виступів у 2026 році.

Раніше ми розповіли, де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС