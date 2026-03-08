Весь зал аплодировал: украинец Чепурной выполнил "золотой" прыжок в Баку

Украинский гимнаст Назар Чепурной стал триумфатором этапа Кубка мира в Азербайджане. Спортсмен завоевал золотую награду в опорном прыжке, продемонстрировав лучший результат среди финалистов турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Чепурной победил в Баку

23-летний украинский спортсмен Назар Чепурной продемонстрировал отличную форму на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в азербайджанской столице.

В финале опорного прыжка он получил среднюю оценку 14,549 за две попытки, опередив ближайшего соперника, японца Танигаву Ватару, и одержав вторую победу на Кубке мира в этом году.

Предварительно Чепурной выиграл золотую медаль на стартовом этапе Кубка мира в немецком Коттбусе, где обошел британца Сола Скотта на почти полбалла.

Украинские гимнасты в финалах

На азербайджанском этапе соревновались семь украинцев: Назар Чепурной, Владислав Грико, Никита Мельников, Стасис Бутримас, Богдана Ковалева, Анастасия Лев и Кристина Грудецкая.

Чепурной также выступал в финале на параллельных брусьях, где занял четвертое место с оценкой 14,000.

Никита Мельников стал пятым с 13,700 балла, а Владислав Грико показал шестой результат на перекладине (13,300).

Среди женщин украинские спортсменки также попали в финалы: Богдана Ковалева завершила выступления на четвертых местах в опорном прыжке и на разновысоких брусьях, Анастасия Лев стала пятой на бревне, а Кристина Грудецкая - шестой в вольных упражнениях.

Предыдущие достижения и подготовка

В прошлом сезоне Чепурной завоевал четыре медали на этапах Кубка мира в опорном прыжке - одну золотую и три серебряные.

Также по итогам прошлого года он стал победителем общего зачета Кубка мира на параллельных брусьях.

Напомним, что тренирует Назара Чепурного бывший тренер сборной Украины Геннадий Сартинский, отстраненный от работы в команде федерацией.

Следующий этап Кубка мира

Следующие соревнования состоятся 12-15 марта в Анталии, где украинские гимнасты попытаются продолжить серию успешных выступлений в 2026 году.