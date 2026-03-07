ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тріумфальний старт: Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026

17:50 07.03.2026 Сб
2 хв
Наші параатлети завоювали шість нагород, оформивши повний український подіум у біатлоні
aimg Андрій Костенко
Тріумфальний старт: Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 Українські парабіатлоністи (фото: НПК України)

Зимові Паралімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартували для "синьо-жовтої" команди з грандіозного успіху. За підсумками першого змагального дня, 7 березня, українці вибороли шість медалей у парабіатлоні, що дозволило національній збірній очолити загальнокомандний залік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Паралімпіади.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

"Золотий" почин Тараса Радя

Відкрив лік українським перемогам титулований Тарас Радь. У спринтерській гонці серед атлетів, що змагаються сидячи, українець продемонстрував не лише найвищу швидкість на трасі, а й ювелірну точність на вогневих рубежах.

Ще один українець Василь Кравчук фінішував на прикрому четвертому місці, зупинившись за крок від подіуму. Олександр Алексик, Павло Баль та Григорій Шимко увійшли до топ-15.

Тріумфальний старт: Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026

Олександра Кононова та Людмила Ляшенко (фото: НПК України)

Досвід і клас Олександри Кононової

Справжній майстер-клас продемонструвала 35-річна Олександра Кононова у класі стоячи. Пройшовши обидва вогневі рубежі без промахів, вона виграла своє п'яте паралімпійське "золото" у кар'єрі.

Бронзову нагороду у цій же дисципліні виборола ще одна українка – Людмила Ляшенко, яка навіть з одним колом штрафу змогла втримати позицію у трійці найкращих.

Увесь п'єдестал "синьо-жовтий"

Найбільш емоційним моментом дня став чоловічий спринт серед спортсменів із порушеннями зору. Українські біатлоністи зайняли весь п'єдестал пошани.

"Золото" здобув Олександр Казік (гайд – Сергій Кучерявий), "срібло" Ярослав Решетинський (гайд – Дмитро Драгун), "бронзу" – Анатолій Ковалевський (гайд – Олександр Мукшин).

Четвертий представник України у цій гонці, Дмитро Суярко, посів п'яте місце.

Де трохи не вистачило

В інших видах програми дня Григорію Вовчинському забракло лише 0,2 секунди до бронзової медалі у класі стоячи. А у жіночому спринті для спортсменок з порушенням зору Оксана Шишкова завершила гонку шостою.

Медальний залік

Завдяки якості здобутих нагород Україна захопила лідерство в медальному заліку. Шість нагород здобули також китайські паралімпійці, але у наших більше "золота".

Медальний залік 7 березня

  1. Україна – 3 "золота" + 1 "срібло" + 2 "бронзи" = 6 медалей
  2. Китай – 2 + 2 + 2 = 6
  3. Австрія – 2 + 0 + 0 = 2
  4. США – 1 + 1 + 0 = 2
  5. Німеччина – 1 + 0 + 3 = 4

Раніше ми писали, що голова МПК шокував заявою про допуск окупантів на Паралімпіади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Спортсмени Збірна України
Новини
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС