Головна » Розваги » Спорт

Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади

10:50 07.03.2026 Сб
2 хв
19 вітчизняних параатлетів вийдуть на старт у біатлоні та сноубордингу в суботу, 7 березня
aimg Андрій Костенко
Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади Паралімпійська збірна України (фото: paralympic.org.ua)

У Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартує перший повноцінний змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026. У суботу, 7 березня, медалі розігруватимуться у двох видах спорту, і в обох Україна має серйозні шанси на п'єдестал. Основні надії вболівальників покладені на зірковий склад парабіатлоністів.

Повний розклад стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Десант чемпіонів: українські надії в біатлоні

Сьогодні на дистанцію вийдуть п'ятеро чинних паралімпійських чемпіонів Пекіна-2022. Захищатимуть свій статус і боротимуться за нові нагороди Оксана Шишкова, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Григорій Вовчинський та Олександр Казік.

Загалом 18 наших спортсменів змагатимуться у п'яти різних дисциплінах парабіатлону, а Владислав Хільченко представить Україну в екстремальному сноуборд-кросі.

Повний розклад виступів українців 7 березня:

  • 11:35. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь)
  • 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL (Владислав Хільченко)
  • 13:00. Парабіатлон. Спринт, жінки, клас стоячи (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй)
  • 13:40. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас стоячи (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк)
  • 14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору (Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова)
  • 14:50. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, з порушеннями зору (Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік)

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.

Раніше ми писали, що голова МПК шокував заявою про допуск окупантів на Паралімпіади.

