Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади
У Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартує перший повноцінний змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026. У суботу, 7 березня, медалі розігруватимуться у двох видах спорту, і в обох Україна має серйозні шанси на п'єдестал. Основні надії вболівальників покладені на зірковий склад парабіатлоністів.
Повний розклад стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Десант чемпіонів: українські надії в біатлоні
Сьогодні на дистанцію вийдуть п'ятеро чинних паралімпійських чемпіонів Пекіна-2022. Захищатимуть свій статус і боротимуться за нові нагороди Оксана Шишкова, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Григорій Вовчинський та Олександр Казік.
Загалом 18 наших спортсменів змагатимуться у п'яти різних дисциплінах парабіатлону, а Владислав Хільченко представить Україну в екстремальному сноуборд-кросі.
Повний розклад виступів українців 7 березня:
- 11:35. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь)
- 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL (Владислав Хільченко)
- 13:00. Парабіатлон. Спринт, жінки, клас стоячи (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй)
- 13:40. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас стоячи (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк)
- 14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору (Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова)
- 14:50. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, з порушеннями зору (Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік)
Де дивитися трансляції наживо
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
- Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
