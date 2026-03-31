Загроза для Усика: 21-річний "вундеркінд" увірвався в топ хевівейту після гучного нокауту

Стрімкий злет британця

Виступ Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) минулими вихідними шокував боксерську спільноту. Британець не просто переміг стійкого Франкліна, а зробив це у надвпевненому стилі, відправивши суперника в нокаут. Такий перформанс змусив редколегію The Ring негайно підняти Мозеса на 5-ту позицію у своєму престижному рейтингу.

Наразі вище за 21-річного хлопця розташовуються лише такі бійці, як Філіп Хргович, Даніель Дюбуа, Агіт Кабайєл та Фабіо Вордлі. Проте динаміка злету Ітауми вражає.

На вершині дивізіону залишається непереможний Олександр Усик, який володіє чемпіонським поясом видання.

Топ-10 суперважкої ваги за версією The Ring:

Чемпіон: Олександр Усик (Україна)

Фабіо Вордлі (Велика Британія) Агіт Кабайєл (Німеччина) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Філіп Хрговіч (Хорватія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Мартін Баколе (ДР Конго) Ефе Аджагба (Нігерія) Річард Торрес (США) Мурат Гассієв Лоуренс Околі (Велика Британія)

Хто такий Мозес Ітаума

21-річний британський боксер. Народився у словацькому місті Кежварок. Його мати словачка, а батько – нігерієць. Коли сім'я переїхала у Велику Британію став займатися боксом.

У аматорському спорті – чемпіон світу з боксу серед молоді (до 19-ти років) 2022 року, триразовий переможець юніорських та молодіжних першостей Європи (2018, 2019, 2022).

Дебютував на професіональному ринзі в січні 2023-го, у 19 років. З того часу провів 14 поєдинків, у яких переміг (в 12-ти з них – нокаутом). Чинний володар титулів WBO Inter-Continental, WBA International та чемпіон Британської співдружності націй. "Проспект року-2024" за версією журналу The Ring.