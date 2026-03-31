Угроза для Усика: 21-летний "вундеркинд" ворвался в топ хевивейта после громкого нокаута

Стремительный взлет британца

Выступление Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) в минувшие выходные шокировало боксерскую общественность. Британец не просто победил стойкого Франклина, а сделал это в сверхуверенном стиле, отправив соперника в нокаут. Такой перформанс заставил редколлегию The Ring немедленно поднять Мозеса на 5-ю позицию в своем престижном рейтинге.

Сейчас выше 21-летнего парня располагаются только такие бойцы, как Филипп Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Фабио Уордли. Однако динамика взлета Итаумы поражает.

На вершине дивизиона остается непобедимый Александр Усик, который владеет чемпионским поясом издания.

Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Фабио Уордли (Великобритания) Агит Кабайел (Германия) Даниэль Дюбуа (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Мозес Итаума (Великобритания) Мартин Баколе (ДР Конго) Эфе Аджагба (Нигерия) Ричард Торрес (США) Мурат Гассиев Лоуренс Околи (Великобритания)

Кто такой Мозес Итаума

21-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 14 поединков, в которых победил (в 12-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental, WBA International и чемпион Британского содружества наций. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.