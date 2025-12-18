"Заборона зберігається, але…". Українці зможуть брати участь у змаганнях з російськими прапорами

Що змінилося у рішенні Мінмолодіспорту

Міністр підтвердив, що на рівні міністерства скориговано заборону на участь у турнірах, де змагаються російські та білоруські спортсмени під національною символікою. Водночас мова не йде про повне скасування обмежень.

"Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де присутні росіяни. Але Україна не може самовиключитися з міжнародної спортивної адженди", - наголосив Бідний.

За його словами, загальна заборона зберігається, однак передбачені винятки, які розглядатимуться в індивідуальному порядку.

Створення спеціальної комісії

Для ухвалення рішень щодо доцільності участі українських спортсменів у конкретних міжнародних змаганнях формується спеціальна комісія.

До її складу увійдуть представники Національного олімпійського та паралімпійського комітетів, Спортивного комітету України, а також органів сектору безпеки та оборони. Комісія працюватиме за власним регламентом і матиме чітко визначені критерії оцінки кожного турніру.

Під час розгляду кожного випадку комісія враховуватиме безпекові умови для українських спортсменів, можливі ризики використання змагань у пропагандистських цілях, статус турніру (зокрема, чи є він відбірковим до Олімпійських ігор або впливає на міжнародні рейтинги), перспективи здобуття високих спортивних результатів, а також можливість публічно донести українську позицію щодо повномасштабної агресії Росії.

За підсумками розгляду комісія надаватиме рекомендацію – відряджати чи не відряджати команду на конкретні міжнародні старти.

На кого поширюється новий наказ

У Мінмолодіспорту уточнили, що оновлений порядок стосується лише тих змагань, на які українських спортсменів офіційно відряджає держава.

Що ж до комерційних турнірів, де міністерство не делегує учасників, рішення про участь спортсмени ухвалюватимуть самостійно та нестимуть за нього персональну відповідальність.

У відомстві навели приклади позитивного досвіду – зокрема виступи Еліни Світоліної на турнірах WTA, де за її участі вдавалося публічно привертати увагу до війни, розв'язаної Росією проти України.

Заборона змагатися з росіянами: що відомо

13 квітня 2023 року вийшов наказ Міністерства молоді та спорту України, який забороняв українським атлетам участь в усіх турнірах з білорусами та росіянами, незалежно від їхнього статусу.

Згодом, у липні 2023-го, заборону послабили. Відтоді представники України могли змагатися на тих змаганнях, де представники країн-агресорок мали нейтральний статус.

У грудні 2025 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити атлетів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань з державною символікою на юнацькому рівні. Низка спортивних федерацій уже виконала ці рекомендації.