Україна припиняє бойкотувати змагання за участю атлетів із РФ і Білорусії

Українські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, у яких також виступають атлети з Росії чи Білорусії у нейтральному статусі. Обмеження залишаються чинними лише в тому випадку, якщо представники цих країн беруть участь у змаганнях під своїми національними прапорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ №4435 Міністерства молоді та спорту України, оприлюднений на сайті відомства.

Як зазначається у документі з оновленим текстом, тепер участь атлетів з України забороняється лише у міжнародних змаганнях, у яких:

беруть участь спортсмени, які представляють РФ та/або республіку Білорусь під своїми національними прапорами

та/або використовують власну національну символіку,

та/або своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та республіки Білорусь.

Таким чином, українські спортсмени матимуть змогу виступати на змаганнях, у яких беруть участь росіяни чи білоруси лише у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що попередній наказ, де було бойкотування всіх змагань із російськими та білоруськими спортсменами, діяв близько 3 місяців.

Бойкот українських спортсменів

Міністерство молоді та спорту у квітні цього року оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом з атлетами з РФ та Білорусі. Обмеження відносилися до всіх представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Федерації зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Також раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація плавання відклала розгляд повернення РФ та Білорусі у змагання до літа.

Водночас гравець київського футбольного клубу "Динамо" Денис Бойко, який став 11 послом ініціативи "Спортивний фронт", вважає, що міжнародні асоціації повинні не допускати росіян і білорусів навіть під нейтральним прапором, щоб зараз українським спортсменам не доводилося приймати непрості рішення.

Буквально днями міністр молоді та спорту України президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може відмовитися від заборони брати участь у змаганнях з росіянами.