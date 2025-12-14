ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Закрийте свої роти": Амосов емоційно про війну в Україні

Неділя 14 грудня 2025 11:37
UA EN RU
"Закрийте свої роти": Амосов емоційно про війну в Україні Фото: Ярослав Амосов (instagram.com/s_amoskin)
Автор: Андрій Костенко

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов (29–1) після дебютної перемоги в UFC емоційно висловився про війну в Україні та пояснив, чому порівняння боїв із реальними бойовими діями є недоречними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію українця після бою.

"Війна – це не октагон"

Під час спілкування з журналістами Амосов жорстко відреагував на популярні фрази в бойових видах спорту про "війну в октагоні".

"Іноді бійці кажуть: "Наступний бій буде війною" – хлопці, якщо ви не знаєте, що таке війна, то закрийте свої роти. Війна – це не октагон і не бійка. Це зовсім інше", - наголосив українець.

За словами Амосова, реальна війна не має нічого спільного ані з важкими тренуваннями, ані з виснажливою згонкою ваги.

"Ти можеш померти в будь-яку секунду. І твій друг може померти. Моя країна живе в цьому вже чотири роки", - додав боєць.

Досвід фронту як внутрішня мотивація

Амосов зізнався, що у найважчі моменти під час боїв він часто згадує свій досвід війни – і саме це допомагає долати труднощі в спорті.

"Коли мені важко, я думаю про те, як важко мені було на війні. Після цього будь-який бій сприймається інакше", – пояснив він.

Боєць підкреслив, що вихід в октагон для нього – це не лише спорт, а й можливість подарувати позитивні емоції українцям у надзвичайно складний час.

"Якщо я дарую трохи гарного настрою військовим – я щасливий. Якщо даю щось позитивне для своєї країни – це для мене найважливіше", - сказав Амосов.

Повернення додому

Ярослав підтвердив, що планує найближчим часом повернутися в Україну.

"У мене є квитки додому. Я лечу через Польщу, бо напряму не можна. Я рік був в Америці й дуже сумую за своєю країною, за родиною, за дітьми. Побачити доньку й сина – це моя мрія зараз", - поділився боєць.

Участь Амосова у війні

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну застав Амосова у рідному Ірпені.

Він готувався до наступного бою ММА, який був запланований на 13 травня 2022 року. На легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні українець мав захищати чемпіонський титул проти британця Майкла Пейджа. Проте цей поєдинок так і не відбувся.

Спортсмен забув про професійну кар'єру – він одразу ж записався у територіальну оборону та брав участь у бойових діях, захищаючи рідне місто та Київ від загарбників.

Раніше ми навели перші слова Амосова після яскравої перемоги в UFC.

Нагадаємо, нещодавно вийшов документальний фільм, присвячений історії українця-легенди ММА.

Читайте РБК-Україна в Google News
ММА
Новини
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
У Києві випав перший сніг: як виглядає засніжена столиця
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі