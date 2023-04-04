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Мінмолодьспорту зібралося карати федерації та атлетів за змагання з росіянами

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 11:30
Мінмолодьспорту зібралося карати федерації та атлетів за змагання з росіянами Фото: Збірна України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Застосовувати санкції проти вітчизняних спортивних федарацій та українських спортсменів за участь у турнірах разом із представниками РФ і Білорусі пообіцяло карати Міністерство молоді та спорту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Після рекомендацій МОК щодо допуску російських і білоруських атлетів до міжнародних змагань у нейтральному статусі профільне міністерство вирішило карати українців за виступи поруч із ними. Федерації ризикують статусом національних, а спортсмени – потрапити під санкції.

Мінмолодьспорту розпочало роботу над проектом постанови щодо покарання за змагання спортсменів із представниками РФ чи Білорусі. Паралельно відомство анонсувало співпрацю з СБУ в питанні застосування спеціальних санкцій і до атлетів.

"Мінмолодьспорту разом із Службою безпеки України опрацьовується питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави", – йдеться в заяві міністерства.

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджора виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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Міністерство молоді та спорту Санкції проти Росії
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