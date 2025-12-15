Чи повернуть росіян у біатлон: міжнародна федерація готується до масованої атаки

Біатлон залишається одним небагатьох зимових видів спорту, де участь росіян та білорусів під цілковитою забороною. Але Росія активно намагається повернутися до міжнародних змагань через Спортивний арбітражний суд (CAS).

Як у Міжнародній федерації реагують на ці атаки – розповідає РБК-Україна з посиланням на ERR .

Хто позивається до IBU

Апеляцію до суду подали Союз біатлоністів Росії, Паралімпійський комітет РФ, а також вісім спортсменів. Про це в коментарі естонській телерадіокомпанії ERR повідомив керівник з комунікацій Міжнародного союзу біатлону (IBU) Крістіан Вінклер.

За його словами, позивачі оскаржують рішення IBU, ухвалене у 2022 році, яким було повністю призупинено участь російських спортсменів у міжнародних стартах – зокрема без можливості виступів навіть під нейтральним прапором.

Міцна юридична основа

У Міжнародному союзі біатлону заявляють, що спокійно ставляться до апеляції та були готові до такого розвитку подій.

"Ми очікували цього. Подібні процеси відбувалися і в інших видах спорту. Фактично ми стали останньою міжнародною федерацією з зимових видів, до якої російська сторона звернулася до суду", - зазначив Вінклер.

В IBU наголошують, що всі рішення були ухвалені ще три з половиною роки тому відповідно до статуту та регламентів організації. За цей час вони не були успішно оскаржені, що, на думку федерації, свідчить про їхню законність.

На запитання щодо можливого повторення ситуації, подібної до кейсу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), де суд виявив проблеми в документації, у IBU відповідають обережно.

"У судових процесах ніколи не можна бути впевненими на сто відсотків. Але наші рішення базуються на дуже сильній правовій основі, тому ми вважаємо, що вони витримають і це випробування", - пояснив представник федерації.

У біатлоні немає "нейтральних"

В IBU окремо наголосили, що правила федерації не передбачають можливості виступів "нейтральних" спортсменів.

Хоча Міжнародний олімпійський комітет має власні критерії допуску атлетів без національної символіки, кваліфікацію на Олімпійські ігри проводять саме міжнародні федерації.

"У нашому статуті та регламентах немає поняття "нейтрального" спортсмена. Тому, з нашої точки зору, на цей момент у росіян просто не існує шляху до участі", - підкреслив Вінклер.

Саме ця колізія між правилами МОК та IBU і стала предметом розгляду в CAS.

За яких умов росіяни можуть повернутися

В IBU нагадали, що ще у 2022 році сформували чіткий перелік критеріїв, виконання яких є обов'язковим для можливого повернення російських спортсменів.

Серед ключових вимог – публічне та однозначне дистанціювання Союзу біатлоністів Росії від війни та будь-якої військової діяльності.

"Умови чітко визначені. Якщо вони будуть виконані, шлях до повернення теоретично можливий. Але наразі жодних передумов для цього ми не бачимо", - резюмував представник IBU.