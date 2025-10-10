ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Transfermarkt оновив ціни: Забарний злетів у вартості, Довбик і Циганков втратили мільйони

П'ятниця 10 жовтня 2025 16:40
UA EN RU
Transfermarkt оновив ціни: Забарний злетів у вартості, Довбик і Циганков втратили мільйони Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)
Автор: Катерина Урсатій

Популярний портал Transfermarkt оприлюднив оновлені оцінки вартості футболістів, включно з представниками України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

Забарний очолив рейтинг найдорожчих українців

За результатами нового перегляду, найдорожчим українським гравцем став 23-річний захисник ПСЖ Ілля Забарний.

Порівняно з травневим оновленням, його трансферна ціна зросла на 13 мільйонів євро і тепер становить 55 мільйонів. Це рекордний показник серед усіх українців на поточний момент.

Другий в історії після Мудрика

Забарний посів також друге місце в історичному рейтингу найдорожчих футболістів України. Лише Михайло Мудрик у березні 2023 року оцінювався дорожче - 60 мільйонів євро.

Таким чином, Ілля відсунув легендарного Андрія Шевченка на третю позицію, адже ще у 2006 році пік вартості форварда "Мілана" складав 51 мільйон євро.

Нові оцінки українців у Серії А

Оновлення зачепило й чемпіонат Італії. 18-річний нападник "Емполі" Богдан Попов, який потужно стартував у сезоні Серії B, збільшив свою ринкову ціну з 600 тисяч до 3 мільйонів євро.

Натомість Артем Довбик, що нині виступає за "Рому", подешевшав з 30 до 25 мільйонів євро. Його найвища оцінка становила 35 мільйонів, коли він грав за "Жирону". У поточному сезоні форвард провів 7 матчів і має в активі один гол та одну результативну передачу.

Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновський залишився на попередньому рівні - 2,5 мільйона євро.

Зниження ціни Циганкова і стабільність Ваната

Transfermarkt також оновив дані щодо гравців Ла Ліги. Через травми вартість Віктора Циганкова впала з 18 до 15 мільйонів євро. Молодий воротар Владислав Крапивцов, навпаки, подвоїв свій показник - до 400 тисяч євро.

Без змін залишилася ринкова оцінка форварда Владислава Ваната - 15 мільйонів євро, як і під час його виступів за київське "Динамо".

Раніше ми повідомляли, як Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

Крім того, дивіться, як Забарний здивував Францію дебютним голом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Футбол
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить