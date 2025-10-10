ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

ПСЖ влаштував гравцям випробування на пам'ять: Забарний розсмішив одноклубників (відео)

П'ятниця 10 жовтня 2025 17:27
UA EN RU
ПСЖ влаштував гравцям випробування на пам'ять: Забарний розсмішив одноклубників (відео) Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний став учасником розважального челенджу від французького ПСЖ, який мав перевірити уважність та пам'ять футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Перевірка пам'яті від ПСЖ

У клубному ролику п'ять гравців паризької команди отримали завдання запам'ятати розташування кольорових ємностей, а потім відтворити послідовність по пам'яті.

Відео у соцмережах вже набрало понад 700 тисяч переглядів та понад 40 тисяч лайків.

Невдалий старт українця

Першим у випробуванні виступав саме Ілля Забарний, який цього літа приєднався до парижан. Проте українець не вгадав жодного кольору, що викликало хвилю жартів від партнерів по команді.

Герої випробування

Найкраще впоралися з завданням голкіпер Люка Шевальє та нападник Гонсалу Рамуш – обидва безпомилково відновили правильну послідовність. Інші футболісти, зокрема Нуну Мендеш та Люка Ернандес, показали середні результати.

Забарний у ПСЖ

Українець уже відіграв вісім офіційних матчів за ПСЖ у сезоні-2025/26 і відзначився одним голом. Його команда після семи турів чемпіонату Франції має 16 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1.

У Лізі чемпіонів парижани завершили перемогами поєдинки двох перших турів та перебувають у групі лідерів.

Раніше ми писали, як Забарний додав у вартості після переходу в ПСЖ.

Також читайте, як Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖ Футбол
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить