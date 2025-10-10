ПСЖ влаштував гравцям випробування на пам'ять: Забарний розсмішив одноклубників (відео)
Український захисник Ілля Забарний став учасником розважального челенджу від французького ПСЖ, який мав перевірити уважність та пам'ять футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.
Перевірка пам'яті від ПСЖ
У клубному ролику п'ять гравців паризької команди отримали завдання запам'ятати розташування кольорових ємностей, а потім відтворити послідовність по пам'яті.
Відео у соцмережах вже набрало понад 700 тисяч переглядів та понад 40 тисяч лайків.
Невдалий старт українця
Першим у випробуванні виступав саме Ілля Забарний, який цього літа приєднався до парижан. Проте українець не вгадав жодного кольору, що викликало хвилю жартів від партнерів по команді.
Герої випробування
Найкраще впоралися з завданням голкіпер Люка Шевальє та нападник Гонсалу Рамуш – обидва безпомилково відновили правильну послідовність. Інші футболісти, зокрема Нуну Мендеш та Люка Ернандес, показали середні результати.
Забарний у ПСЖ
Українець уже відіграв вісім офіційних матчів за ПСЖ у сезоні-2025/26 і відзначився одним голом. Його команда після семи турів чемпіонату Франції має 16 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1.
У Лізі чемпіонів парижани завершили перемогами поєдинки двох перших турів та перебувають у групі лідерів.
