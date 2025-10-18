Забарный допустил роковую ошибку: ПСЖ проиграл очки "Страсбуру"
Защитник ПСЖ Илья Забарный стал фигурантом ключевого эпизода в матче восьмого тура Лиги 1 против "Страсбура", ведь украинец не сумел удержал соперника, что в итоге сыграла вничью 3:3.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Ошибка украинца привела к двум голам соперника
На шестой минуте парижане открыли счет благодаря Брэдли Барколю, однако уже на 26-й минуте Паничелли сравнял счет после того, как Забарный не удержал его во время позиционной атаки.
В конце первого тайма и во втором тайме нападающий "Страсбура" оформил дубль, удвоив преимущество команды.
После матчей отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1) украинский защитник вернулся в ПСЖ и вышел в стартовом составе против
ПСЖ отыгрался, но не сумел одержать победу
Парижане смогли отыграть два гола благодаря точным ударам Гонсалу Рамуша с пенальти и Сенни Маюлу, однако матч завершился ничейным счетом 3:3.
Это уже третья потеря очков ПСЖ в Лиге 1: ранее команда сыграла вничью с "Лиллем" (1:1) и проиграла "Марселю" (0:1).
Статистика Забарного и состояние турнирной таблицы
Украинский защитник провел весь матч, совершив восемь отборов, один перехват и один вынос мяча. Он отдал 109 точных передач из 115 - 95% точности, что стало лучшим показателем среди обеих команд.
В сезоне 2025/26 Забарный провел девять матчей за ПСЖ и забил один гол в ворота "Осера". После восьми туров команда Луиса Энрике сохраняет лидерство с 17 очками, но "Марсель" и "Лион" могут догнать ПСЖ при условии побед в своих матчах.
Следующий вызов для ПСЖ
Следующий матч парижан состоится во вторник, 21 октября, против немецкого "Байера" в третьем туре Лиги чемпионов.
Ранее мы писали, как Забарный прибавил в стоимости после перехода в ПСЖ.
Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.
Кроме того, смотрите, как Илья Забарный сумел рассмешить одноклубников в ПСЖ.