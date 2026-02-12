ua en ru
"З Владиславом була, є і буде вся Україна": НОК відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Четвер 12 лютого 2026 11:59
UA EN RU
"З Владиславом була, є і буде вся Україна": НОК відреагував на дискваліфікацію Гераскевича Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті" (фото: НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Національний олімпійський комітет України офіційно відреагував на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організації.

Заява НОК України

У НОК наголосили, що спортсмен планував виступити у "шоломі пам'яті" – а знак шани до загиблих українських атлетів і всіх захисників України.

"Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", – йдеться у заяві.

Що відомо про дискваліфікацію

Гераскевич мав стартувати на Олімпіаді в першому заїзді скелетоністів 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Проте перед стартом отримав офіційне повідомлення від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про недопуск.

МОК на офіційному сайті підтвердив дискваліфікацію українця та виклав свою версію конфлікту.

Раніше ми повідомили, що МОК подає сигнали про повернення росіян.

Також ми писали, що російська – стала офіційною робочою мовою зимових Ігор-2026.

