"З поповненням нас!" MELOVIN після заручин з військовим здивував новиною

Співак MELOVIN потішив фанів радісною новиною. Після заручин зі своїм коханим, військовим парамедиком Петром Злотею, він та його обранець наважилися на серйозний крок.

Якою новиною поділився співак

Виявилося, що Меловін і його коханий вирішили завести песика. Для маленького пухнастика вже навіть обрали незвичайне ім'я.

"З поповненням нас! Це Той-пудель, звати Мірра! Що таке мірра? Смола: Камедиста смола, що витікає з кори дерев Commiphora myrrha, має гіркувато-пряний смак. Рослина: Високе дерево роду Комміфора, що росте в Африці та Аравії. Аромат: Теплий, бальзамічний, з нотами лакриці та амбри, використовується як базова нота в парфумах. Є одним з біблійних дарів для немовляти Христа", - пояснив MELOVIN.

Меловін показав свого собаку (скриншот)

Нині артист вирушив в гори разом з нареченим. І Мірра їде з ними.

Що відомо про заручини Меловіна

Нагадаємо, у листопаді співак оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ. Злотя освідчився Мелу на Майдані, з величезним букетом троянд та ефектною обручкою. Артист сказав "так".

MELOVIN та його наречений (колаж: РБК-Україна)

"Про Петю: служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика Збройних сил України", - розповів артист про свого обранця.