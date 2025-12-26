ua en ru
"З поповненням нас!" MELOVIN після заручин з військовим здивував новиною

П'ятниця 26 грудня 2025 19:01
"З поповненням нас!" MELOVIN після заручин з військовим здивував новиною MELOVIN та його наречений Петро Злотя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак MELOVIN потішив фанів радісною новиною. Після заручин зі своїм коханим, військовим парамедиком Петром Злотею, він та його обранець наважилися на серйозний крок.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис MELOVIN з його сторінки на Facebook.

Якою новиною поділився співак

Виявилося, що Меловін і його коханий вирішили завести песика. Для маленького пухнастика вже навіть обрали незвичайне ім'я.

"З поповненням нас! Це Той-пудель, звати Мірра! Що таке мірра? Смола: Камедиста смола, що витікає з кори дерев Commiphora myrrha, має гіркувато-пряний смак. Рослина: Високе дерево роду Комміфора, що росте в Африці та Аравії. Аромат: Теплий, бальзамічний, з нотами лакриці та амбри, використовується як базова нота в парфумах. Є одним з біблійних дарів для немовляти Христа", - пояснив MELOVIN.

&quot;З поповненням нас!&quot; MELOVIN після заручин з військовим здивував новиноюМеловін показав свого собаку (скриншот)

Нині артист вирушив в гори разом з нареченим. І Мірра їде з ними.

Що відомо про заручини Меловіна

Нагадаємо, у листопаді співак оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ. Злотя освідчився Мелу на Майдані, з величезним букетом троянд та ефектною обручкою. Артист сказав "так".

MELOVIN розсекретив вартість обручки від нареченого-військового: скільки там діамантів (фото)MELOVIN та його наречений (колаж: РБК-Україна)

"Про Петю: служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика Збройних сил України", - розповів артист про свого обранця.

