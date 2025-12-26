"З поповненням нас!" MELOVIN після заручин з військовим здивував новиною
Співак MELOVIN потішив фанів радісною новиною. Після заручин зі своїм коханим, військовим парамедиком Петром Злотею, він та його обранець наважилися на серйозний крок.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис MELOVIN з його сторінки на Facebook.
Якою новиною поділився співак
Виявилося, що Меловін і його коханий вирішили завести песика. Для маленького пухнастика вже навіть обрали незвичайне ім'я.
"З поповненням нас! Це Той-пудель, звати Мірра! Що таке мірра? Смола: Камедиста смола, що витікає з кори дерев Commiphora myrrha, має гіркувато-пряний смак. Рослина: Високе дерево роду Комміфора, що росте в Африці та Аравії. Аромат: Теплий, бальзамічний, з нотами лакриці та амбри, використовується як базова нота в парфумах. Є одним з біблійних дарів для немовляти Христа", - пояснив MELOVIN.
Меловін показав свого собаку (скриншот)
Нині артист вирушив в гори разом з нареченим. І Мірра їде з ними.
Що відомо про заручини Меловіна
Нагадаємо, у листопаді співак оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ. Злотя освідчився Мелу на Майдані, з величезним букетом троянд та ефектною обручкою. Артист сказав "так".
MELOVIN та його наречений (колаж: РБК-Україна)
"Про Петю: служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика Збройних сил України", - розповів артист про свого обранця.
