MELOVIN розсекретив вартість обручки від нареченого-військового: скільки там діамантів (фото)
Співак MELOVIN, який оголосив про заручини з парамедиком ЗСУ, розкрив деталі особливої події. Артист отримав від свого обранця обручку та великий букет троянд.
Скільки коштувала прикраса, яку подарував Меловіну Петро Злотя, розповідає РБК-Україна.
Що розповів співак
В своєму Telegram-каналі MELOVIN вирішив розповісти про свого обранця. Злотя, зазначив співак, "це про кохання з першого погляду".
"Про Петю: служить добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Врятував більше тисячі людей. Вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок: Часів Яр, Бахмут, Запорізький напрямок. Наразі займає посаду парамедика Збройних сил України", - написав артист.
Також він зазначив, що на заручини отримав від Петра 501 троянду. А головний сюрприз - обручка.
"Кільце бренду DAMIANI, золото, з 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата", - написав Меловін.
Яку обручку отримав MELOVIN (скріншот)
Скільки коштує обручка співака
Пошук прикраси за описом артиста привів до двох варіантів, які максимально схожі на обручку з фото Меловіна та відповідають "критеріям" - 10 діамантів на 0,7 карата.
Це обручки за 89 тисяч 500 гривень і 87 тисяч гривень. Різниця лише у розмірах. Прикраси - унісекс, зазвичай їх беруть саме на заручини.
"Дизайн про єдність. Про те, що справжній зв’язок - це два кола, два "я", які залишаються собою, але обирають бути разом. Подвійна облямівка символізує цю рівність і гармонію - без тиску, без втрат. Колекція створена як для жінок, так і для чоловіків", - йдеться в описі.
Обручка як у MELOVIN (колаж: РБК-Україна)
Якими були заручини MELOVIN
Нагадаємо, Меловін оголосив про те, що обранець йому освідчився, 23 листопада. Це сталося просто на Майдані.
November 24, 2025
Вас може зацікавити
- Скільки заробляє MELOVIN та чому він скаржиться на заробітки
- Оголошено лонг-ліст на Нацвідбір на "Євробачення-2026"
- Коли MELOVIN оголосив про мобілізацію прямо зі сцени
Під час створення матеріалу було використано джерела: Telegram-канал MELOVIN, його Instagram, сайт магазину прикрас Noblesse.