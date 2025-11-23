MELOVIN заручився з парамедиком ЗСУ на Майдані (фото)

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram співака.

MELOVIN виходить заміж?

Так, артист розповів, що сказав "так" просто на Майдані. На коліно перед співаком став парамедик Петро Злотя. Він подарував Меловіну букет та обручку.

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так", - написав співак.

Також він висловився про ЛГБТ й наголосив на рівності.

"ЛГБТ-люди - не ідеологія. Не організація. Вони - наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", - заявив артист.

MELOVIN зробили пропозицію (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше співак не казав про стосунки з Петром, а тому новина про їхні заручини була несподіваною. А у коментарях пара отримала чимало привітань. Юзери пишуть:

"Нехай у вас все буде добре і ніякі негаразди не зломлять вас, великого вам щастя"

"Я тихо стежу за твоїми успіхами і пишаюся тим, що знаю тебе. Щастя тобі - справжнього, неприхованого, такого, як ти хочеш. Ви круті хлопці"

"Кожен заслуговує на щастя!".

Що відомо про обранця Меловіна

Злотя, як повідомляло "Радіо Свобода" у 2024 році, санітарний інструктор, бойовий медик та військовий кухар на псевдо "Матадор". Він робив камінг-аут та прямо казав про те, що йому подобаються чоловіки.

"В новому підрозділі, коли я прийшов, побачив, що хлопці шушукались між собою, але потім зрозумів, що то мене взагалі не стосувалося, то я накрутив себе. Новий командир мені сказав: "Петре, мені плювати, яка в тебе орієнтація, у нас роботи доф*га, ти свою роботу робиш, от і роби". Я відразу зрозумів, що мені буде легко з ним працювати", - казав парамедик.

Петро Злотя (фото: instagram.com/zlotia_p)