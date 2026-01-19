Екс-зірка "Дизель Шоу" Глущенко розкрила, як поділила майно з колишнім чоловіком

Екс-зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокоментувала, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком Олегом Збаращуком після оголошення про розлучення. Також артистка зізналася, чи ділять вони будинок, як домовилися про фінансову підтримку сина і чи готова до нових стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтервʼю знаменитості для проєкту "ТУР Зірками".

Яна наголосила, що їй вдалося зберегти з екс-чоловіком нормальну комунікацію насамперед заради спільної дитини.

"Ну, по-перше, у нас є спільна дитина і ми обидва любимо нашу дитину. Ми нормально спілкуємося, ми гарно розійшлися, ми не вороги, ми прожили 10 років і один одному вдячні за це" - розповіла Глущенко.

За словами акторки, після розлучення вона щиро тішиться тим, що їм вдалося уникнути публічних конфліктів і зберегти людяні стосунки.

Також Глущенко прокоментувала тему ініціатора розриву й дала зрозуміти, що це рішення не було спонтанним.

Яна Глущенко з чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Ні, ну ми просто до цього йшли і дійшли", - пояснила артистка.

Окремо акторка розставила акценти щодо фінансових питань і виховання сина.

Як зазначила Яна, офіційно судового процесу ще не було, але колишній чоловік одразу висловив готовність допомагати дитині.

"Це аліменти. У нас такого не було. Ну, по-перше, нас ще офіційно не розлучили, тобто ще суду не було. Але Олег одразу сказав, що я буду все, що треба для Тамерлана, я все буду допомагати, оплачувати школу, ще якісь потреби, одяг, ще якісь розваги. Він гарний тато. Він багато часу проводить з Тамереланом. Так що все добре”, - підкреслила зірка.

Не оминули й тему спільного майна. Зірка зізналася, що поки що вони не ділили будинок офіційно, і нині вона продовжує там жити, тоді як Олег орендував житло неподалік.

Яна Глущенко з чоловіком та сином (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Не поділили і якось не було такої розмови, не знаю. Я поки що живу в будинку. Олег зняв собі теж будинок неподалечку від нас”, - повідомила Яна.

Водночас акторка не виключає, що питання майна можуть вирішити згодом, і вона хоче, аби все відбулося чесно.

"Ну, може і поділимо. Ну, я так, щоб було по-чесному, по-чесному поділити. Ну, це я така”, - зауважила знаменитість.

На запитання, чи були спроби примирення з боку чоловіка, Яна відповіла однозначно - повернення у стосунки вона не бачить.

"Ні, ні, ну, не було такого. Ми класно спілкуємося, але ми вже не зійдемось”, - заявила акторка.

Також вона відверто поділилася, як переживає новий статус і чи відчуває біль після розриву.

Яна Глущенко (фото: instagram.com/yamo4ka)

За словами Яни, її емоції радше про звикання до нового життя, ніж про драму на публіку.

"Ну, слухайте, біль, сльози, не біль, просто незвично якось, не так. Ну, все рівно ти звикаєш до людини, у тебе просто так почуття не можуть піти від тебе. Але ж жити треба. І, грубо кажучи, вже пів свого життя позаду. От і тому мені треба якось радіти життю. У нас, Господи, війна вже стільки років. Нас бомблять, я звільнилася, розлучилася. Ну що мені ще отрачати? Треба навпаки і кайфувати від життя”, - емоційно сказала Глущенко.

При цьому акторка зізналася, що на нові побачення вона поки не ходила й не готова поспішати з новими стосунками.

І пояснила, що хоче дочекатися офіційного завершення розлучення та не впевнена, коли відчує внутрішню готовність до нового етапу в особистому житті.

Наприкінці Глущенко з усмішкою окреслила, яким бачить чоловіка поруч із собою в майбутньому.

“Адекватного, доброго, я не знаю. Просто чоловіка, який був би чоловіком”, - підсумувала Яна.

Що відомо про розлучення Глущенко зі Збаращуком

У листопаді минулого року Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком - музикантом Олегом Збаращуком.

Подружжя прожило разом дев’ять років, і, за словами акторки, рішення розійтися вони ухвалили спільно та з холодною головою.

Яна підкреслювала, що між ними не було публічних скандалів чи гучних з’ясувань стосунків, а сам процес розставання пройшов максимально спокійно.

Зірка також наголошувала, що їхній шлюб завершився без драматичних історій - навпаки, у взаємній повазі, прийнятті та вдячності один одному.

Вона подякувала Олегу за час, проведений разом, і зазначила, що за роки стосунків вони пройшли чимало важливих етапів і винесли для себе багато уроків.

Своєю чергою музикант теж звернувся до колишньої дружини з теплими словами.

Він подякував Яні за спільні роки та додав, що зберігає про цей період лише світлі й добрі спогади.