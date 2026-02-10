ua en ru
Чому розвалився шлюб Тараса та Олени Тополей? Стала відома причина

Вівторок 10 лютого 2026 13:33
Чому розвалився шлюб Тараса та Олени Тополей? Стала відома причина Тарас і Олена Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Після оголошення про розлучення наприкінці 2025 року Тарас і Олена Тополі не пояснювали публічно, що стало причиною розпаду шлюбу. Втім, обставини припинення сімейних стосунків випливають з матеріалів судової справи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Більше цікавого: Олена Тополя відповіла на закиди у зраді та звернулася до хейтерів

Причина розлучення Тополей

Згідно з документами, стосунки подружжя поступово погіршувалися на тлі затяжної кризи в сімейному житті.

Позов про розірвання шлюбу до суду подав Тарас Тополя, який виступив ініціатором розлучення.

У судових матеріалах зазначено, що протягом останнього року пара фактично не проживала як сім’я.

Подружжя не вело спільного господарства, мало окремі бюджети, а також різне бачення сімейного життя й життєвих цінностей.

Суд дійшов висновку, що шлюб розпався, а можливостей для примирення сторони не вбачають.

Чому розвалився шлюб Тараса та Олени Тополей? Стала відома причинаСуд назвав причини розлучення Тополей (скріншот)

"Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім’ю, мають окремий бюджет. Подальше спільне життя і збереження шлюбу будуть суперечити інтересам сторін", - йдеться в рішенні суду.

Судове засідання відбулося без особистої присутності артистів. Представники Тараса Тополі звернулися з проханням розглянути справу без нього та підтримали позовні вимоги.

Олена Тополя також не з’явилася на засідання, однак письмово підтвердила згоду з рішенням суду.

Попри офіційне припинення шлюбу, Тополі зберегли контакт заради дітей. У пари троє нащадків, і обоє батьків заявили про намір створювати для них належні умови.

Чому розвалився шлюб Тараса та Олени Тополей? Стала відома причинаТарас і Олена Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі одружилися у 2013 році. Про рішення розійтися подружжя повідомило наприкінці 2025-го, не вдаючись у подробиці.

Після цього артисти відписалися одне від одного в соціальних мережах, хоча раніше визнавали, що в шлюбі були складні періоди.

Згодом в інформаційному просторі виник резонанс через поширення особистого відео за участю Олени Тополі.

Артистка заявила, що стала жертвою шантажу. Пізніше правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного - 23-річного мешканця Києва.

