"Я з цього ржу". Кажанна про скандал з лейблом Jerry Heil і "зіркову хворобу"

Четвер 29 січня 2026 23:59
UA EN RU
Співачка Кажанна відповіла на закиди про "зіркову хворобу"
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Кажанна прокоментувала скандал навколо розірвання контракту з лейблом Jerry Heil Nova Music. Артистка зізналася, на якій стадії перебуває процес виходу з команди та як ставиться до власної популярності.

Як пише РБК-Україна, про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту "Слей Шоу".

Що Кажанна сказала про вихід з лейблу

За словами співачки, питання розірвання співпраці досі перебуває в процесі перемовин, і вона очікує не обіцянок, а конкретних кроків.

"Ми в процесі перемовин. Я чекаю не слів, а конкретних дій, документацій, контракти почитати, звіти побачити. Треба якось домовитися", - пояснила вона.

Висловилася артистка і про реакцію суспільства на скандал. Багато зірок та користувачів підтримали її, але були й ті, хто встав на бік лейблу.

"Я взагалі не люблю ці всі скандали. Я просто не терпіла. Зрозуміла, що суспільство не любить галасливих, не любить людей, які можуть нормально, щиро проявляти свою думку. Любить зручних людей, які за все хороше і проти всього поганого", - сказала вона.

&quot;Я з цього ржу&quot;. Кажанна про скандал з лейблом Jerry Heil і &quot;зіркову хворобу&quot;Кажанна про вихід з лейблу Nova Music (фото: instagram.com/kazhanna)

Зірка додала, що ця історія показала, наскільки складною є робота з публічними комунікаціями, адже будь-яку ситуацію можна "перекрутити". Водночас зазначила, що була приємно здивована підтримкою.

"Бачу зрушення, що індустрія змінюється. Я буду дуже рада, якщо ця ситуація навчить людей читати домовленості, які підписують, або вчасно комунікувати з артистом. Я за позитивні зміни", - поділилася вона.

Про "зіркову хворобу" та ставлення до слави

Окремо Кажанна прокоментувала закиди про нібито "зіркову хворобу", які лунали в її бік.

"Я ніколи зверхньо не ставилася і не буду ставитися ні до кого. Я з цього взагалі ржу. Я вважаю, що вся моя кар’єра і все, що зі мною трапляється, - це великий прикол", - зазначила артистка.

"Чи я змінилася? Ні. Я все ще щира. Я вважаю, що це те, що неможливо навіть за бажанням зробити SMM-никам чи піарникам. Придумати таку якусь особливу родзинку, - додала вона.

Також Кажанна наголосила, що завжди "була з шипами". Вона ніколи не дозволяла себе сильно ображати.

"Я знайшла в собі опору, щоб відстоювати свої межі", - підсумувала вона.

